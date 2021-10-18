Кортні Кардашян заручилась з Тревісом Баркером: неймовірні фото

Американська підприємиця Кортні Кардашян вийде заміж! Її знаменитий бойфренд Тревіс Баркер зробив коханій пропозицію на березі моря, серед троянд та свічок. Тепер на безіменному пальці зірка носить коштовну каблучку.

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не повідомляла про заручини. Однак в інстаграмі вона опублікувала неймовірні романтичні фото, а іноземні ЗМІ заскочили пару під час освідчення.

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Кортні Кардашян вийде заміж

Заручини підприємиці та барабанника пройшли у Монтесіто. Тревіс Баркер підготував для коханої романтичний сюрприз на території готелю Rosewood Miramar Beach.

Пара стояла посеред величезного кола, виставленого з червоних троянд та свічок. В один момент барабанник зробив Кортні пропозицію, на що вона відповіла заповітне "так".

"Назавжди", – підписала Кардашян чуттєві світлини з заручин.



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки

Зворушливим фото пари поділилась донька Тревіса Баркера. Вона показала, як її батько цілує Кортні. На знімку видно, що тепер світська левиця на безіменному пальці носить розкішну каблучку з діамантом овальної форми.



Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Фото з інстаграм-сторіз

Якщо Кортні Кардашян вийде заміж, для неї офіційний шлюб буде першим. Вона проживала у цивільному шлюбі з 2006 по 2015 рік зі Скоттом Дісіком, від якого виховує трьох дітей: синів Мейсона і Рейна і доньку Пенелопу.

Натомість Тревіс Баркер був одружений двічі – з Мелісою (2001 – 2002) та Шенною Моаклер (2004 – 2008). У другому шлюбі в нього народились донька Алабама і син Лендон.

Що відомо про стосунки Тревіса Баркера та Кортні Кардашян