За інформацією американського таблоїда, документи на розлучення дружина Шона Пенна подала до Верховного суду Лос-Анджелеса. Відбулось це в п'ятницю, 15 жовтня.

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Наразі невідомо, що стало причиною розриву. Як голлівудський актор, так і його молода обраниця Лейла Джордж відмовляються від коментарів.

Про стосунки акторів світ дізнався восени 2016 року, коли їх помітили на Гаваях. У мережі припускали, що це лише курортний роман, але через рік пара вийшла на публіку разом.

Після чотирьох років зустрічань Шон Пенн освідчився Лейлі Джордж, яка молодша від нього на 31 рік. У липні 2020 року вони зіграли таємне весілля – "коронавірусну" церемонію через Zoom. Вдома з закоханими були лише діти володаря Оскара та брат акторки.