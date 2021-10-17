За інформацією американського таблоїда, документи на розлучення дружина Шона Пенна подала до Верховного суду Лос-Анджелеса. Відбулось це в п'ятницю, 15 жовтня.
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Наразі невідомо, що стало причиною розриву. Як голлівудський актор, так і його молода обраниця Лейла Джордж відмовляються від коментарів.
Весілля Шона Пенна з Лейлою Джордж
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Про стосунки акторів світ дізнався восени 2016 року, коли їх помітили на Гаваях. У мережі припускали, що це лише курортний роман, але через рік пара вийшла на публіку разом.
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Після чотирьох років зустрічань Шон Пенн освідчився Лейлі Джордж, яка молодша від нього на 31 рік. У липні 2020 року вони зіграли таємне весілля – "коронавірусну" церемонію через Zoom. Вдома з закоханими були лише діти володаря Оскара та брат акторки.
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Одруження закоханих було під загрозою зриву. За кілька місяців до весілля зірки розійшлися, але самоізоляція врятувала їхні стосунки. Шон Пенн нібито "наполегливо працював, щоб повернути обраницю".