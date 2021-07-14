Світська левиця Кортні Кардашян опублікувала серію чарівних фото з барабанником Тревісом Баркером на особистій сторінці в інстаграмі. Ці світлини спричинили немалу хвилю обговорень у мережі.

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Кортні Кардашян підозрюють у заміжжі

Минулі вихідні Кардашян з хлопцем провела в Лас-Вегасі. Там вона й зробила романтичні знімки. Та коментар стиліста Глена Коко розбурхав мережу. Чоловік написав: "Тепер я розумію, чому люди одружуються в Вегасі. Вегас – це про кохання і чудове проведення часу".

Сама Кортні також заінтригувала аудиторію підписом до світлин: "Що відбувається у Вегасі...". Підозри виникли й тому, що бойфренд зірки постійно тримає її за праву руку. Ймовірно, так він прикрив обручку, яка, можливо, є на безіменному пальці.

15-річна донька Тревіса Баркера стала ще одною причиною, чому таємне весілля пари могло статися. У своєму інстаграмі вона опублікувала світлини батька з Кортні та написала, що вона дуже за них рада.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники пишуть безліч коментарів під романтичними фото закоханої пари.