Кортні Кардашян закрутила роман з барабанником Тревісом Баркером, – ЗМІ
Американська телезірка Кортні Кардашян закрутила роман з музикантом, барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Минулими вихідними пара відпочивала в будинку матері Кортні Кріс Дженнер.
Кортні Кардашян має стосунки з Тревісом Баркером
41-річна знаменитість та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян закрутила роман із 45-річним барабанником гурту Blink-182 Тревісом Баркером. Про це повідомило видання People з посиланням на власні джерела.
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Відомо, що минулими вихідними пара проводила час разом у Палм-Спрінгс, у домі мами Кортні – Кріс Дженнер. Телезірка та музикант ділилися схожими сторіс з басейну в інстаграмі, що також підтверджує їхнє спілкування.
Вони зустрічаються вже місяць або два. Вони були друзями протягом довгого часу, але потім їх відносини переросли в нести більше. Тревісу вона давно подобається,
– пише видання.
Варто зазначити, що Кортні Кардашян знайома з Тревісом Баркером вже кілька років. Їх часто зустрічали разом на прогулянках Лос-Анджелесом. Але музикант завжди називав Кортні своєю подругою.
"Кортні – мій любий друг. От і все. Я хочу сказати, що люблю її до смерті. І я люблю до смерті її сім'ю. Але так, ми просто друзі", – розповідав раніше барабанник.
Додамо, що пара не коментує своїх стосунків.
Особисте життя Кортні та Тревіса
Від шлюбу з Скоттом Дісіком Кортні виховує трьох дітей: 11-річного Мейсона, восьмирічну Пенелопу і шестирічного Рейна. Натомість Тревіс Баркер пробув у подружжі чотири роки. Від дружини Шанни Моклер у барабанника є 3 дітей: 21-річна дочка Атіана, 17-річний Лендон і 15-річна Алабама.
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