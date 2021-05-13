Кортні Кардашян показала приголомшливі фото та відео на особистій сторінці. Незважаючи на те, що тіло барабанника Тревіса Баркера майже повністю заповнене татуюваннями, світська левиця однаково додала ще одне на його передпліччя.

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Кортні Кардашян зробила татуювання бойфренду

Спочатку знаменитість зробила ескіз на папері – вона хотіла набити бойфрендові слова "Я тебе кохаю". Вже потім Кортні Кардашян приступила до самого процесу малюнку на тілі, знявши все на відео та зробивши кілька знімків.

Тепер на передпліччі Тревіса Баркера є освідчення в коханні від світської левиці. Очевидно, пара має серйозні почуття, про які не боїться говорити.

"Жінка багатьох талантів", – прокоментував знімки барабанник.

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Стосунки Кортні Кардашян і Тревіса Баркера