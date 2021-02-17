Кортні Кардашян офіційно підтвердила роман з Тревісом Баркером: миле фото
Після чуток про роман з барабанщиком Тревісом Баркером реаліті-зірка Кортні вирішила підтвердити їх. Жінка опублікувала лаконічне та миле фото, на якому вони тримають одне одного за руку. Особливу увагу привертають увагу татуювання чоловіка, які ні з ким не переплутаєш.
Джерело:інстаграм Кортні Кардашян
41-річна американська знаменитість Кортні Кордашян нещодавно відпочивала з коханим у будинку своєї мами Кріс Дженнер. Схожі інстаграм-сторіз з одного місця побачили фанати пари.
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Кортні Кардашян зустрічається з Тревісом Баркером
Зізнання про новий романн Кортні зробила через 2 дні після Дня святого Валентина, який вони, скоріше за все, вперше святкували разом. На кадрі пара сидить в автомобілі і тримається за руки: у неї – манікюр з червоним окантуванням, а в нього – вся рука в тату.
На романтичний знімок одним з перших відреагував Тревіс Баркер, залишивши "емоджі" у формі чорного серця. Фанати від щирого серця пораділи за пару та побажали їм великого щастя. Щоправда, ніхто зі знаменитих сестер Кортні не відреагував коментарем на фото, як вони зазвичай це роблять.
Що відомо про особисте життя пари?
- Від чоловіка Скотта Дісіка, з яким Кортні проживала у цивільному шлюбі з 2006 по 2015 рік, у неї є троє дітей: сини Мейсон і Рейн і донька Пенелопа.
- Своє особисте життя Кортні приховує і офіційне проголошення стосунків з барабанщиком Баркером стали справжньою несподіванкою для публіки.
- Щодо Тревіса Баркера, то 45-річний чоловік теж має за спиною не один шлюб – з Мелісою (2001 – 2002) та Шенною Моаклер (2004 – 2008). У другому шлюбі в нього народились донька Алабама і син Лендон.
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