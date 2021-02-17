Після чуток про роман з барабанщиком Тревісом Баркером реаліті-зірка Кортні вирішила підтвердити їх. Жінка опублікувала лаконічне та миле фото, на якому вони тримають одне одного за руку. Особливу увагу привертають увагу татуювання чоловіка, які ні з ким не переплутаєш.

41-річна американська знаменитість Кортні Кордашян нещодавно відпочивала з коханим у будинку своєї мами Кріс Дженнер. Схожі інстаграм-сторіз з одного місця побачили фанати пари.

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Кортні Кардашян зустрічається з Тревісом Баркером

Зізнання про новий романн Кортні зробила через 2 дні після Дня святого Валентина, який вони, скоріше за все, вперше святкували разом. На кадрі пара сидить в автомобілі і тримається за руки: у неї – манікюр з червоним окантуванням, а в нього – вся рука в тату.

На романтичний знімок одним з перших відреагував Тревіс Баркер, залишивши "емоджі" у формі чорного серця. Фанати від щирого серця пораділи за пару та побажали їм великого щастя. Щоправда, ніхто зі знаменитих сестер Кортні не відреагував коментарем на фото, як вони зазвичай це роблять.

Що відомо про особисте життя пари?