Перед дзеркалом Кортні Кардашян позувала в короткому спортивному топі та штанах з високою талією, які трохи приспустила. Відтак, вона засвітила животик, на якому не проглядався прес.

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Менш як за добу допис набрав 2,6 мільйона лайків. У коментарях фани поширили чутки, що світська левиця вагітна від барабанщика Тревіса Баркера. Одні лише припускали, а інші стверджували, що новими фото Кортні Кардашян оголосила про майбутнє поповнення.

"Вона вагітна?";

"Я думаю, що так вона оголосила про вагітність";

"Вона виглядає як вагітна".

"Вагітна";

"Точно вагітна".

Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці

Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці

Кортні Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці

Ані Кортні Кардашян, ані Тревіс Баркер не коментують чутки про вагітність. Під нашумілим дописом коханої барабанщик залишив лише романтичний коментар: "Ти досконала".

Розмови про ймовірну четверту вагітність зірки не вщухають понад місяць. Її все частіше помічають в одязі оверсайз, а замість алкогольних коктейлів вона п'є воду з добавками. Можливо, Кортні та Тревіс дійсно готуються до нового етапу стосунків.

Нагадаємо, закохані разом всього вісім місяців, але це не завадило музиканту освідчитися блогерці під час вікенду в Лас-Вегасі: