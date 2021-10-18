Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не повідомляла про заручини. Однак в інстаграмі вона опублікувала неймовірні романтичні фото, а іноземні ЗМІ заскочили пару під час освідчення.

Читайте також Оскароносний Шон Пенн розлучається через рік після весілля, – ЗМІ

Кортні Кардашян вийде заміж

Заручини підприємиці та барабанника пройшли у Монтесіто. Тревіс Баркер підготував для коханої романтичний сюрприз на території готелю Rosewood Miramar Beach.

Пара стояла посеред величезного кола, виставленого з червоних троянд та свічок. В один момент барабанник зробив Кортні пропозицію, на що вона відповіла заповітне "так".

"Назавжди", – підписала Кардашян чуттєві світлини з заручин.



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки



Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки

Зворушливим фото пари поділилась донька Тревіса Баркера. Вона показала, як її батько цілує Кортні. На знімку видно, що тепер світська левиця на безіменному пальці носить розкішну каблучку з діамантом овальної форми.



Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Фото з інстаграм-сторіз

Якщо Кортні Кардашян вийде заміж, для неї офіційний шлюб буде першим. Вона проживала у цивільному шлюбі з 2006 по 2015 рік зі Скоттом Дісіком, від якого виховує трьох дітей: синів Мейсона і Рейна і доньку Пенелопу. Натомість Тревіс Баркер був одружений двічі – з Мелісою (2001 – 2002) та Шенною Моаклер (2004 – 2008). У другому шлюбі в нього народились донька Алабама і син Лендон.

Що відомо про стосунки Тревіса Баркера та Кортні Кардашян