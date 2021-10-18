Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кортні Кардашян не повідомляла про заручини. Однак в інстаграмі вона опублікувала неймовірні романтичні фото, а іноземні ЗМІ заскочили пару під час освідчення.
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Кортні Кардашян вийде заміж
Заручини підприємиці та барабанника пройшли у Монтесіто. Тревіс Баркер підготував для коханої романтичний сюрприз на території готелю Rosewood Miramar Beach.
Пара стояла посеред величезного кола, виставленого з червоних троянд та свічок. В один момент барабанник зробив Кортні пропозицію, на що вона відповіла заповітне "так".
"Назавжди", – підписала Кардашян чуттєві світлини з заручин.
Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки
Заручини Кортні Кардашян і Тревіса Баркера / Фото з інстаграму зірки
Зворушливим фото пари поділилась донька Тревіса Баркера. Вона показала, як її батько цілує Кортні. На знімку видно, що тепер світська левиця на безіменному пальці носить розкішну каблучку з діамантом овальної форми.
Кортні Кардашян і Тревіс Баркер / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про стосунки Тревіса Баркера та Кортні Кардашян
- Барабанник гурту Blink-182 та світська левиця були хорошими друзями. Та на початку 2021 року між ними виникли романтичні почуття. Через 2 місяці стосунків Кортні Кардашян офіційно підтвердила їхній роман.
- Поведінка епатажної пари не раз викликала здивування у фанатів. Підприємиця одного разу набила бойфренду татуювання, публікувала провокативні фото та відео.
- Тревіс Баркер та Кортні Кардашян також вже підозрювали у таємному весіллі, яке вони могли зіграти у Лас-Вегасі. Також фани вважали, що підприємиця завагітніла вчетверте. Та, схоже, серйозний шлях пари тільки розпочинається.