Светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян не сообщала о помолвке. Однако в инстаграме она опубликовала невероятные романтические фото, а иностранные СМИ застали пару во время признания.

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Кортни Кардашян выйдет замуж

Помолвка предпринимательницы и барабанщика произошла в Монтесито. Трэвис Баркер подготовил для возлюбленной романтический сюрприз на территории отеля Rosewood Miramar Beach.

Пара стояла посреди огромного круга, выставленного из красных роз и свечей. В один момент барабанщик сделал Кортни предложение, на что она ответила заветное "да".

"Навсегда", – подписала Кардашян чувственные фотографии с помолвки.



Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото из инстаграма звезды



Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото из инстаграма звезды

Трогательным фото пары поделилась дочь Трэвиса Баркера. Она показала, как ее отец целует Кортни. На снимке видно, что теперь светская львица на безымянном пальце носит роскошное кольцо с бриллиантом овальной формы.



Кортни Кардашян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграм-сторис

Если Кортни Кардашян выйдет замуж, для нее официальный брак будет первым. Она проживала в гражданском браке с 2006 по 2015 год со Скоттом Дисиком, от которого воспитывает троих детей: сыновей Мейсона и Рейна и дочь Пенелопу. Вместе с тем Трэвис Баркер был женат дважды – с Мелиссой (2001 – 2002) и Шенн Моаклер (2004 – 2008). Во втором браке у него родились дочь Алабама и сын Лэндон.

Что известно об отношениях Трэвиса Баркера и Кортни Кардашян