Светская львица и звезда реалити-шоу Кортни Кардашян не сообщала о помолвке. Однако в инстаграме она опубликовала невероятные романтические фото, а иностранные СМИ застали пару во время признания.
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Кортни Кардашян выйдет замуж
Помолвка предпринимательницы и барабанщика произошла в Монтесито. Трэвис Баркер подготовил для возлюбленной романтический сюрприз на территории отеля Rosewood Miramar Beach.
Пара стояла посреди огромного круга, выставленного из красных роз и свечей. В один момент барабанщик сделал Кортни предложение, на что она ответила заветное "да".
"Навсегда", – подписала Кардашян чувственные фотографии с помолвки.
Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото из инстаграма звезды
Помолвка Кортни Кардашян и Трэвиса Баркера / Фото из инстаграма звезды
Трогательным фото пары поделилась дочь Трэвиса Баркера. Она показала, как ее отец целует Кортни. На снимке видно, что теперь светская львица на безымянном пальце носит роскошное кольцо с бриллиантом овальной формы.
Кортни Кардашян и Трэвис Баркер / Фото из инстаграм-сторис
Что известно об отношениях Трэвиса Баркера и Кортни Кардашян
- Барабанщик группы Blink-182 и светская львица были хорошими друзьями. Но в начале 2021 года между ними возникли романтические чувства. Через 2 месяца отношений Кортни Кардашян официально подтвердила их роман.
- Поведение эпатажной пары не раз вызывало удивление у фанатов. Предпринимательница однажды набила бойфренду татуировку, публиковала провокационные фото и видео.
- Трэвиса Баркера и Кортни Кардашян также уже подозревали в тайной свадьбе, которую они могли сыграть в Лас-Вегасе. Также фаны считали, что предпринимательница забеременела в четвертый раз. Но, похоже, серьезный путь пары только начинается.