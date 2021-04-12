У центрі Лондона планують встановити пам'ятник принцу Філіпу, який помер 9 квітня. Парламент Великої Британії підтримав таку ініціативу.

Очікується, що пам'ятник розмістять поруч з Букінгемським палацом на вулиці Мелл. Там же встановлені меморіали батьків Єлизавети II – короля Георга VI та його дружини Єлизавети Боуз-Лайон.

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До фінансування пам'ятника зможе долучитись будь-хто з охочих, адже його спорудження частково може складатись з добровільних пожертв.

Наразі остаточного рішення про встановлення очікують від прем'єр-міністра Бориса Джонсона. "Герцог Единбурзький присвятив своє життя службі країні та королеві. Пам'ятник став би символом вдячності за роки служби", – заявили в Лейбористській партії.

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