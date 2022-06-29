Було близько, – Коля Сєрга пригадав, як під вибухи переганяв швидку з Миколаєва
Джерело:ютуб-канал Олесі Бацман
Музикант Коля Сєрга служить в Одесі, але на завдання їздить по всій Україні. Так, смерть ледь не наздогнана його в Миколаєві, коли він з побратимом переганяв дві швидкі.
На щастя, всі хлопці з частини Колі Сєрги живі, однак не раз їхні життя, як і його самого, були на волосині. Зірка пригадав "епічний", яка каже сам, момент, коли під вибухи гнав автомобіль швидкої допомоги з Миколаєва.
Читайте також "Соромно, що був сліпий: чому Коля Сєрга мовчав, коли Росія окупувала Крим і Донбас
Коля Сєрга потрапив під обстріл у Миколаєві
Я одного разу переганяв машину швидкої допомоги з Миколаєва під обстрілом. Якраз звучала повітряна тривога. Ми з моїм побратимом – за кермом однієї я, за кермом іншої він. У нас сирени, ми через зустрічку обганяємо на виїзд з міста. Повітряна тривога і вибухи. Вибухи були досить близько,
– пригадав Коля Сєрга.
По Одесі, де служить співак, Росія теж запускає ракети, і не раз він був неподалік від місць "прильотів".
"Звичайно, я перебуваю в такій точці, що прильоти, які по Одесі припадали, вони припадали досить недалеко від нас", – додав Сєрга.
Це варто побачити Війна назавжди змінила їх: як зараз виглядають артисти, які служать в ТрО та ЗСУ
Хто з зірок потрапляв під обстріли росіян
- Друг музиканта Даніель Салем, який теж служив в Одесі, отримав контузію під час бойового виходу. Він навряд чи чутиме на ліве вухо, а четверо його побратимів отримали легкі поранення.
- Письменника Сергія Жадана мало не накрило "Градом" на концерті для військових. "Прильоти" були так близько, що горіло, диміло поруч.
- Колишній фронтмен гурту "Тартак" Сашко Положинський потрапив під обстріл росіян, коли повертався з гарячої точки. Авто з їхніми речами згоріло дотла.
- Лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю від смерті врятувало банальне запізнення. У місце, куди вони перебазовувалися, випустили ракету, але, на щастя, їхній підрозділ прибув туди на 30 хвилин пізніше, ніж планував.