Росія вже понад три місяці веде жорстоку війну проти України. На захист нашої держави стають й знаменитості. Артисти змінили музичні інструменти на зброю, щоб вигнати окупантів з українських земель.
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Як Тарас Тополя ледь не загинув
Кожен, хто зараз захищає Україну, є в небезпеці. Неважливий соціальний статус, стать, вік тощо. Одного разу від російської ракети ледь не загинув Тарас Тополя та його побратими. Їх врятувало банальне запізнення: "Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збирання речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування було випущено ракету. На щастя, в ціль вона не потрапила".
Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося за 20 хвилин від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при влучанні,
– поділився Тарас.
Нагадаємо, музиканти гурту "Антитіла" служать в підрозділі територіальної оборони, який надає медичну допомогу пораненим. Спершу вони були на Київщині, а після звільнення території відправилися на Харківщину.
Зірки в теробороні та ЗСУ: останні новини
- Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк служив в територіальній обороні Києва, а зараз перебуває на Луганщині. Однак на фронті артист не воює, а розвозить ліки та доставляє медиків.
- Головний герой 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Максим Михайлюк опублікував фото у військовій формі та зі зброєю в руках. Чоловік служить в десантно-штурмових військах України.
- Лідер гурту O.Torvald Женя Галич нещодавно відправився у військо в ЗСУ. Невідомо, де саме він перебуває, але зізнався, що дуже хоче сходити в душ, але його немає.