Росія вже понад три місяці веде жорстоку війну проти України. На захист нашої держави стають й знаменитості. Артисти змінили музичні інструменти на зброю, щоб вигнати окупантів з українських земель.

Вас може зацікавити Він має бути там, – Alyosha зі сльозами на очах розповіла про коханого, який в теробороні

Як Тарас Тополя ледь не загинув

Кожен, хто зараз захищає Україну, є в небезпеці. Неважливий соціальний статус, стать, вік тощо. Одного разу від російської ракети ледь не загинув Тарас Тополя та його побратими. Їх врятувало банальне запізнення: "Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збирання речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування було випущено ракету. На щастя, в ціль вона не потрапила".

Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося за 20 хвилин від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при влучанні,

– поділився Тарас.

Нагадаємо, музиканти гурту "Антитіла" служать в підрозділі територіальної оборони, який надає медичну допомогу пораненим. Спершу вони були на Київщині, а після звільнення території відправилися на Харківщину.

Зірки в теробороні та ЗСУ: останні новини