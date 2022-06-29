На щастя, всі хлопці з частини Колі Сєрги живі, однак не раз їхні життя, як і його самого, були на волосині. Зірка пригадав "епічний", яка каже сам, момент, коли під вибухи гнав автомобіль швидкої допомоги з Миколаєва.

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Коля Сєрга потрапив під обстріл у Миколаєві

Я одного разу переганяв машину швидкої допомоги з Миколаєва під обстрілом. Якраз звучала повітряна тривога. Ми з моїм побратимом – за кермом однієї я, за кермом іншої він. У нас сирени, ми через зустрічку обганяємо на виїзд з міста. Повітряна тривога і вибухи. Вибухи були досить близько,

– пригадав Коля Сєрга.

По Одесі, де служить співак, Росія теж запускає ракети, і не раз він був неподалік від місць "прильотів".

"Звичайно, я перебуваю в такій точці, що прильоти, які по Одесі припадали, вони припадали досить недалеко від нас", – додав Сєрга.

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