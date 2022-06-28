47-річний Сергій Жадан встигає і волонтерити, і концерти для військових давати. З піснями він їздить близько до лінії фронту, тож смерть не раз пролітала поруч з ним.

Читайте також Сергій Жадан отримає Премію миру від німецьких книгарів: "Ми мусимо захистити майбутнє"

Як Жадана ледь не накрило "Градом"

Я брехати не буду, але вчора ми були з концертом у наших військових, "Гради" впали не так далеко. Ми навіть зупинили концерт, тому що струм вибило. Але ми продовжили, дограли… Вийшли, а там горить, димить поруч,

– розповів Сергій Жадан в інтерв'ю.

Він зізнався, що і командир, і хлопці з підрозділу спокійно сприйняли обстріл, але попросили трохи поквапитися з концертом. "Військові спокійно до цього поставилися. "Нічого, усе нормально, усе гаразд. Тільки давайте недовго", – пригадав письменник.

До слова, про цей обстріл Сергій Жадан розповідав у своєму фейсбуці. Тоді він здивувався, що не побачив ані зневіри, ані втоми в наших захисників, а лише злість і бажання бити ворога.

Нагадаємо, під обстріл росіян Жадан потрапляв ще в березні. "Всі живі, всі здорові. Чотири приходи, ракети, скоріше за все", – писав він з Харкова.