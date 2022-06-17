38-річний Даніель Салем продемонстрував, що знаменитості в ЗСУ не мають жодних поблажок. Він разом з побратимами воює по-справжньому. Днями ведучий виконував бойове завдання, під час якого чотирьох його товаришів поранило, а його самого – контузило.

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Даніеля Салема контузило на фронті

Ліве вухо навряд чи чутиме. Легка контузія, а так у строю,

– зізнався Даніель Салем.

"Знаєте, чому українців не зламати? Тому що ми сильні духом… Хто там не воює? Даня? Ага", – чути в ролику, а далі видно як бійці загону з протитанковою зброєю стріляють у противника, отримують поранення. Це відео не для слабкодухих.

"Люблю тебе, моя Україно! Не втомлюся тобі це казати! Воїни! Козаки! Брати", – навіть попри контузію додав зірка в підписі.

Схоже, зараз Даніель Салем воює на Миколаївщині, адже вранці прибув на місце ракетного удару по житловому району Миколаєва, який росіяни завдали 17 червня.

"Не добрий ранок у Миколаєві. Як же я ненавиджу вас. Боягузи! Ні честі, нічого у вас немає… Ось так в один момент люди втратили всі свої квартири у всьому дворі. Ступінь вашої нікчемності зашкалює! Оскар за найгіршу та найжалюгіднішу країну у світі ваш", – заявив ведучий в інстаграм-сторіс.

Як Даніеля Салема підтримують зірки і фани