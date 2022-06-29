К счастью, все ребята из части Коли Серги живы, однако не раз их жизни, как и его самого, были на волоске. Звезда вспомнил "эпический", как говорит сам момент, когда под взрывы гнал автомобиль скорой помощи из Николаева.
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Коля Серга попал под обстрел в Николаеве
Я однажды перегонял машину скорой помощи из Николаева под обстрелом. Как раз звучала воздушная тревога. Мы с моим собратом – за рулем одной я, за рулем другой он. У нас сирены, мы по встречки обгоняем на выезд из города. Воздушная тревога и взрывы. Взрывы были довольно близко,
– вспомнил Коля Серга.
По Одессе, где служит певец, Россия тоже запускает ракеты, и не раз он был недалеко от мест "прилетов".
"Конечно, я нахожусь в такой точке, что прилеты, которые по Одессе приходились, они приходились довольно недалеко от нас", – добавил Сергей.
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Кто со звезд попадал под обстрелы россиян
- Друг музыканта Даниэль Салем, тоже служивший в Одессе, получил контузию во время боевого выхода. Он вряд ли будет слышать на левое ухо, а четверо его собратьев получили легкие ранения.
- Писателя Сергея Жадана чуть не накрыло "Градом" на концерте для военных. "Прилеты" были так близко, что горело, дымилось рядом.
- Бывший фронтмен группы "Тартак" Саша Положинский попал под обстрел россиян, возвращаясь с горячей точки. Авто с их вещами сгорело дотла.
- Лидера группы "Антитела" Тараса Тополю от смерти спасло банальное опоздание. В место, куда они перебазировались, выпустили ракету, но, к счастью, их подразделение прибыло туда на 30 минут позже, чем планировало.