50-річний Олександр Положинський служить у лавах 47-го окремого батальйону ЗСУ. Днями він з побратимами повернувся з фронту. На щастя, всі вони вийшли злагоджено, організовано, ніхто не постраждав, але під час російської атаки згорів автомобіль з їхніми речами. Тож бійців треба перекомплектувати.

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У Положинського на фронті згоріли всі речі

У мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших – лише частина речей. Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом,

– зізнався Олександр Положинський.

Згоріли не лише особисті речі, їхня техніка – автомобілі та генератори – теж добряче постраждала: "Щось знищене, щось виведене з ладу, щось тримається з останніх сил". Тому колишній лідер гурту "Тартак" попросив шанувальників про допомогу.

"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби – мої особисті та всього підрозділу", – звернувся Положинський до підписників, а реквізити залишив у коментарях.

Те, що залишилося від авто з речами батальйону Сашка Положинського / Фото з фейсбуку музиканта

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Реквізити, якщо ви хочете допомогти Положинському:



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