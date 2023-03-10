Ще 8 березня гурт The Hypnotunez мав вийти на сцену в Німеччині, але "застряг" на пункті пропуску на 20 годин. Лише на кордоні вони дізналися, що Міністерство культури та інформаційної політики змінило правила виїзду артистів за кордон. Так, у музикантів зірвалося аж 16 концертів на березень.

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Гурт The Hypnotunez не випустили за кордон

Ми їхали в Європу до вас. Проте на кордоні з Польще чекаємо вже понад 20 годин. У зв'язку з останніми подіями навколо Мінкульту та так званих "артистів", вони призупинили виїзд артистів і музикантів за кордон, оголосивши про якісь нові зміни та правила, про які ніхто не знає,

– написав The Hypnotunez.

Хлопці поділилися, що просто на пункті пропуску стукали в усі можливі двері – телефонували міністрам, голові військової адміністрації, консулам країн, де хотіли зіграти, але все марно.

"З великим сумом мусимо повідомити, що ми поки що повертаємося додому. На жаль, ми безсилі. Від нас більше нічого не залежить. Всі розводять руками. Ми вклали багато зусиль, часу, домовленостей, грошей, щоб цей тур відбувся. Ми не здаємося! Ми продовжуємо боротися", – оголосив гурт The Hypnotunez.