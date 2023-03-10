Ще 8 березня гурт The Hypnotunez мав вийти на сцену в Німеччині, але "застряг" на пункті пропуску на 20 годин. Лише на кордоні вони дізналися, що Міністерство культури та інформаційної політики змінило правила виїзду артистів за кордон. Так, у музикантів зірвалося аж 16 концертів на березень.
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Гурт The Hypnotunez не випустили за кордон
Ми їхали в Європу до вас. Проте на кордоні з Польще чекаємо вже понад 20 годин. У зв'язку з останніми подіями навколо Мінкульту та так званих "артистів", вони призупинили виїзд артистів і музикантів за кордон, оголосивши про якісь нові зміни та правила, про які ніхто не знає,
– написав The Hypnotunez.
Хлопці поділилися, що просто на пункті пропуску стукали в усі можливі двері – телефонували міністрам, голові військової адміністрації, консулам країн, де хотіли зіграти, але все марно.
"З великим сумом мусимо повідомити, що ми поки що повертаємося додому. На жаль, ми безсилі. Від нас більше нічого не залежить. Всі розводять руками. Ми вклали багато зусиль, часу, домовленостей, грошей, щоб цей тур відбувся. Ми не здаємося! Ми продовжуємо боротися", – оголосив гурт The Hypnotunez.
- Таке рішення Мінкульту, ймовірно, пов'язане зі стендап-коміком Андрієм Щегелем, який виїхав з України як "артист" і заявив: "Це вибір хлопців – гинути". Йому нібито прийшло три повістки, але "воєнкомів він не боїться", бо відсиджується в Туреччині й "визначає себе як вільну людину". Гуморист також назвав Україну "цирком з попаяними дебілами, в яких нема шансів на цивільне життя". Пізніше Щегель, звичайно ж, перепросив за свої цинічні заяви та виправдався тим, що провокація – це робота коміка.
- Днями з'ясувалося, що ще один український "артист" обманув Мінкульт, щоб втекти від війни – режисер Тарас Голубков. Він прикрився тим, що хоче зняти в Європі документальний фільм про війну The War Diary, а сам поїхав творити кліп для росіянки та путіністки Клави Коки.