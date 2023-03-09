Дозволом на виїзд з України режисер скористався, щоб зняти кліп для росіянки Клави Коки, яка підтримує режим Путіна. Як Голубков обдурив Мінкульт – читайте нижче.
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З'ясувалося, що Міністерство культури надало дозвіл режисеру Тарасу Голубкову на тимчасовий виїзд з України з 14 по 30 листопада 2022 року. Він надав усі підтверджуючі документи для поїздки.
Голубков навіть пояснив важливість своєї "місії" за кордоном – він нібито хотів зняти в Європі документальний фільм про війну The War Diary разом з латвійським продакшном. Він обіцяв, що покаже історії справжніх людей, які опинилися у складних обставинах війни.
Проте Тарас Голубков збрехав, насправді він поїхав у Москву знімати кліп для Клави Коки. Сам режисер поки не прокоментував цей скандал.
Нагадаємо, що Тарас Голубков і до 24 лютого 2022 року режисерував кліпи росіянам. Зокрема, саме він є автором відео Клави Коки на пісню "Пьяную домой", а також зняв "Романы" Філіпу Кіркорову, чим страшенно пишався.
"Навіть уявити було важко, що опинюся на одному майданчику одночасно з Катею Варнавою та Філіпом Кіркоровим", – писав українець і наголошував, що "хотів показати магію, якою володіє" путініст.