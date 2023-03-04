Гуморист Андрій Щегель заявив, що після повісток втік з України в Туреччину. Він зміг виїхати за кордон як артист, за дозволом Міністерства культури та інформаційної політики.

Дивіться також Саша Бо, Добринін, Заліско: блогери в ОП обговорили з Подоляком мотивацію українців

"Подаєте заявку в Мінкульт, вам Олександр Ткаченко оформляє дозвіл на виїзд і ви виїжджаєте. Мені виїзд робили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви за порядком. У дозволі на виїзд нас виїжджало шість людей, а виїхало п'ять, бо прізвище одного неправильно написали. Так що це все робиться, і дуже легко", – заявляв у відео комік.

Офіційна реакція МКІП

У Мінкульті відреагували на ситуацію, що склалася. Там підтвердили, що під час воєнного стану особам, які працюють у сфері культури та інформації, надається сприяння щодо дозволу на перетин кордону. Однак з обов'язковим поверненням до України.

МКІП сприяє виїздам різних митців, творців, художників, артистів, музикантів, журналістів тощо, які свідомі своєї справи та громадянської позиції, але через подібні випадки, як з Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті ускладнюється.

МКІП додають, що Андрій Щегель перебував у складі групи, якій надали тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон. Вони підкреслюють, що дії коміка є "неприпустимими", тим паче в умовах воєнного стану.

Цікаво, що лиш нещодавно співак Володимир Дантес поскаржився на зіркових колег, які виїжджають за кордон та не повертаються. Артист казав, що так вони підставляють тих, хто їде з країни тимчасово та справді з благодійною метою.

Якою є реакція країни

У Мінкульті підкреслили, що після скандальної ситуації планують змінити алгоритм дій щодо надання права виїзду з України.

Міністерство разом з правоохоронними органами ініціюватиме посилення відповідальності за порушення правил виїзду та повернення до країни чоловіків призовного віку.

Також МКІП підготовили та подали на затвердження КМУ більш жорсткий порядок отримання дозволів на виїзд за кордон.

Важливо додати, що скандал навколо ухилення від мобілізації Андрія Щегеля правоохоронці візьмуть під контроль. "Насамкінець хочемо нагадати, що кожного дня ми робимо вибір — стояти на захисті своєї країни: на лінії вогню, на культурному чи інформаційному фронтах. Цей вибір коштує життя і цей вибір зберігає життя. Але він неодмінно призведе нас до перемоги!" – резюмували у МКІП.

Нагадаємо, Андрій Щегель у відповідь на заяву про втечу з країни отримав хвилю хейту у всіх соціальних мережах. Українці радять йому не повертатися до України, ба більше – хочуть, аби коміка позбавили громадянства.