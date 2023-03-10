Музикант наголосив на важливості волонтерської діяльності артистів за кордоном. Додамо, що сам Сергій Жадан зараз перебуває у турне в США.

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Скандали з виїздом артистів за кордон

У мережі зараз активно обговорюють два скандали з артистами, які безперешкодно виїхали під час війни з України, бо отримали дозвіл на це від Міністерства культури та інформаційної політики:

Український режисер та кліпмейкер Тарас Голубков отримав дозвіл на перетин кордону від Мінкульту, хоча й збрехав про мету поїздки. Він сказав, нібито хотів зняти відео про Україну.

Водночас гуморист Андрій Щегель отримав три повістки в Україні, але все одно зміг виїхати за кордон як артист – за дозволом Мінкульту. Він оскандалився цинічними фразами про Україну.

Тому в Міністерстві культури повідомили, що ситуація ускладнюється для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті. Адже Мінкульт вже підготував жорсткіший порядок отримання дозволів на виїзд для чоловіків призовного віку.

Жадан просить не забирати в артистів можливість виїзду

Український письменник та фронтмен гурту "Жадан і Собаки" Сергій Жадан записав відеозвернення, у якому артист наголосив, щоб артистам залишили можливість виїздити за кордон.

Він повідомив, що зараз перебуває у Нью-Йорку, де виступить з виставою про Харків 20 – 30-х років про покоління знищених митців у ті часи.

Як я сюди потрапив? Я подав заявку і отримав офіційний дозвіл від Мінкульту. Назад до України повертаюся 21 березня. Досвід і приклад двох недоумків і негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників української культури, які більше року працюють на нашу перемогу, які місяцями вкладаються в боротьбу,

– сказав Жадан.

На його думку, ситуація проста – якщо хтось порушив законодавство, він має відповідати перед законом України, але якщо хтось чесно працює на свою країну, на свою армію і на свою державу – то повинен мати можливість далі займатися своєю діяльністю.

Жадан прокоментував скандал з дозволами для артистів від Мінкульту: відео

Він зазначив, що сьогодні культура – це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності.

Сподіваюся, що всі розуміють, що кожен український концерт, кожна українська прем'єра і кожен літературний вечір письменника сьогодні це ще одна спроба проговорити і нагадати світові, що відбувається в Україні,

– заявив Жадан.

За його словами, без волонтерської допомоги українській армії було б надзвичайно важко. А діяльність українських митців – це мільйони доларів, зібраних по всьому світу. Так, за минулу осінь на своїх благодійних заходах за кордоном він разом з гуртом "Жадан і Собаки" зібрав п'ять мільйонів гривень для ЗСУ.

До слова, нещодавно співак Володимир Дантес поскаржився на зіркових колег, які виїжджають за кордон та не повертаються. Артист казав, що так вони підставляють тих, хто їде з країни тимчасово та справді з благодійною метою.