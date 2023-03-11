Співак під час інтерв'ю не називав конкретних імен, однак з контексту було зрозуміло, про кого він говорить. Очевидно, Тарас Тополя мав на увазі коміка Андрія Щегеля, який виїхав за кордон і обурив українців своїми цинічними заявами.

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Вокаліст "Антитіл" сказав, що не хоче ставити клеймо, але є багато публічних людей, до яких він особисто відчуває огиду і відразу.

Тополя пригадав інтервʼю стендапера Андрія Щегеля, який обманом втік з України до Туреччини та заявив, що "це вибір – гинути", маючи на увазі українських героїв.

Це ж ретранслятор величезної кількості таких, скажемо так, "дивних людей", які рахують зарплати ЗСУ. Вони є в суспільстві. Засуджувати їх я не можу, але маю право відчувати до них огиду,

– заявив артист.

Він вважає, що публічні особи просто зобов'язані говорити про Україну та війну. Тополя наголосив, що їхній гурт брав участь у війні, але і не переставав говорити публічно. "Я якось просто під час їзди на велосипеді до свого батальйону включився в якийсь онлайн-марафон", – пригадав він.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Тополею: відео

Цікаво, що днями "Антитіла" приїхали до Німеччини, де провели концерт. Проте артисти також встигли зробити "правильне" фото на фоні російського посольства. Всі учасники гурту показали середній палець у бік будівлі, на якій висів триколор країни-агресора.

"Маємо нагадування усім: F* ck r ussia, F* ck p utin! Glory to Ukraine! Glory to Ukrainian Heroes!", – написали вони в соцмережах.

До слова, за останній тиждень спалахнули одразу два скандали з українськими діячами культури, які обманом виїхали за кордон – стендап-коміком Андрієм Щегелем і режисером Тарасом Голубковим. На тлі цього Міністерство культури скасовує дозволи навіть порядним і вже перевіреним артистам. Зокрема хлопців з гурту KAZKA не випустили за кордон.