"Це дуже чесна угода": Кім Кардашян хоче навпіл розділити майно з Каньє Вестом
Американська знаменитість Кім Кардашян готується до угоди, яка розділить майно, нажите з її чоловіком, репером Каньє Вестом. Всі фінанси вона планує розділити навпіл.
Джерело: Us Weekly
Американська знаменитість Кім Кардашян зробила нові кроки в питанні розлучення з відомим репером Каньє Вестом.
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Кім Кардяшян готується до розподілу майна
Ще раніше було відомо, що зірка реаліті-шоу Кім Кардашян найняла адвокатку Лору Вассер. Також вона співпрацює з іншими фінансовими радниками, які повинні допомогти їй під час розлучення. Зокрема, Кім хоче скласти такий вихід з подружжя, який би задовільнив усіх членів її родини.
Кім підготувала до розподілу всі фінансові активи і майно її і Каньє, це дуже чесна угода для всіх,
– пише видання.
Світська левиця заздалегідь підготувала інформацію про свої фінансові активи та майно, ще до того, як подати офіційну заяву про розлучення. Відомо, що Кім Кардашян хотіла зробити це ще у вересні минулого року, але "тримається" досі.
Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
- Ще з початку минулого року у подружжя настав непростий період. Вони ходили до сімейного психолога, намагались разом подорожувати та більше проводити час із дітьми.
- Але це не допомогло: Кім Кардашян все-таки готує документи для розлучення з Каньє Вестом.
- Репера звинуватили у зраді з блогером Джеффрі Старом, але той заперечив інформацію про романтичні стосунки з артистом.
- Ймовірно, що після розлучення Каньє Вест переїде до Лондона для проповідницької діяльності.
- Наразі пара не коментує новини про розлучення. Однак відомо, що репер розсекретить ці подробиці в наступному альбомі, а зірка заторкне тему їхніх складних стосунків у реаліті-шоу.
- Варто зазначити, що діти Веста й Кардашян нічого не знають про розлучення батьків. А нещодавно зірки припинили відвідувати сімейного консультанта.
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