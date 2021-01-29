Американська знаменитість Кім Кардашян готується до угоди, яка розділить майно, нажите з її чоловіком, репером Каньє Вестом. Всі фінанси вона планує розділити навпіл.

Джерело: Us Weekly

Американська знаменитість Кім Кардашян зробила нові кроки в питанні розлучення з відомим репером Каньє Вестом.

До слова Зруйнувала сім'ю: ексдружина Дена Гейхерста звинуватила Памелу Андерсон в обмані

Кім Кардяшян готується до розподілу майна

Ще раніше було відомо, що зірка реаліті-шоу Кім Кардашян найняла адвокатку Лору Вассер. Також вона співпрацює з іншими фінансовими радниками, які повинні допомогти їй під час розлучення. Зокрема, Кім хоче скласти такий вихід з подружжя, який би задовільнив усіх членів її родини.

Кім підготувала до розподілу всі фінансові активи і майно її і Каньє, це дуже чесна угода для всіх,

– пише видання.

Світська левиця заздалегідь підготувала інформацію про свої фінансові активи та майно, ще до того, як подати офіційну заяву про розлучення. Відомо, що Кім Кардашян хотіла зробити це ще у вересні минулого року, але "тримається" досі.

Що відомо про розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста