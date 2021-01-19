Розлучення не за горами: Кардашян і Вест перестали відвідувати сімейного консультанта
Знамените подружжя Кім Кардашян та Каньє Веста, схоже, втратило усі шанси на щасливе майбутнє. Пара перестала ходити на сімейні консультації, а репер цього тижня повинен зустрітися з адвокатом щодо розлучення.
За словами інсайдерів, офіційна заява про розлучення пари от-от відбудеться. Ще зовсім недавно вони намагались зберегти стосунки за допомогою спеціаліста, проте тепер вони від цієї ідеї остаточно відмовились. Як повідомляють у People, у них різне розуміння майбутнього.
До слова Їхні стосунки стали токсичними: чому Кім Кардашян і Каньє Вест мусили жити окремо
Жінка начебто зрозуміла, що її цілі та мрії зовсім не збігаються із планами чоловіка. Кім у цьому переконалась, коли зіткнулась з амбіціями Каньє Веста стати президентом США у 2020 році. Саме тоді він написав декілька скандальних дописів у твіттері, які похитнули ситуацію у їхньому шлюбі. Раніше Кардашян розповідала, що чоловік страждає на біполярний розлад особистості, через що з ним дуже важко комунікувати.
У них просто різне розуміння майбутнього. Кім знає, що вона хоче від життя. Вона хоче продовжувати жити в Лос-Анджелесі, хоче створити краще життя для дітей та зосередитися на своїй роботі,
– пояснив інсайдер.
Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста
- Минулого року під час виборчої кампанії Вест стало відомо розлад у стосунках репера й зірки реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
- Тоді ж вони намагались врятувати шлюб, приїжджаючи одне до одного у різні штати, та проводили час з дітьми. Проте це не допомогло врятувати пару.
- На початку січня стало відомо, що Кім і Каньє готують документи для розлучення.
- Ходять чутки, що Вест начебто зрадив дружині з блогером. Близькі друзі пари називають це спекуляцією.
- Щодо чотирьох дітей Кардашян і Веста, то вони не знають про розлучення батьків.
- Натомість Каньє готується розсекретити причину розриву в музичному альбомі й планує переїхати до Лондона.
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