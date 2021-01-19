Знамените подружжя Кім Кардашян та Каньє Веста, схоже, втратило усі шанси на щасливе майбутнє. Пара перестала ходити на сімейні консультації, а репер цього тижня повинен зустрітися з адвокатом щодо розлучення.

За словами інсайдерів, офіційна заява про розлучення пари от-от відбудеться. Ще зовсім недавно вони намагались зберегти стосунки за допомогою спеціаліста, проте тепер вони від цієї ідеї остаточно відмовились. Як повідомляють у People, у них різне розуміння майбутнього.

До слова Їхні стосунки стали токсичними: чому Кім Кардашян і Каньє Вест мусили жити окремо

Жінка начебто зрозуміла, що її цілі та мрії зовсім не збігаються із планами чоловіка. Кім у цьому переконалась, коли зіткнулась з амбіціями Каньє Веста стати президентом США у 2020 році. Саме тоді він написав декілька скандальних дописів у твіттері, які похитнули ситуацію у їхньому шлюбі. Раніше Кардашян розповідала, що чоловік страждає на біполярний розлад особистості, через що з ним дуже важко комунікувати.

У них просто різне розуміння майбутнього. Кім знає, що вона хоче від життя. Вона хоче продовжувати жити в Лос-Анджелесі, хоче створити краще життя для дітей та зосередитися на своїй роботі,

– пояснив інсайдер.

Розлучення Кім Кардашян і Каньє Веста