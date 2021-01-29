"Это очень честная сделка": Ким Кардашян хочет пополам разделить имущество с Канье Уэстом
Американская знаменитость Ким Кардашян готовится к сделке, которая разделит имущество, нажитое с ее мужем, рэпером Канье Уэстом. Все финансы она планирует разделить пополам.
Источник: Us Weekly
Американская знаменитость Ким Кардашян сделала новые шаги в вопросе развода с известным рэпером Канье Уэстом.
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Ким Кардяшян готовится к разделу имущества
Еще раньше было известно, что звезда реалити-шоу Ким Кардашян наняла адвоката Лору Вассер. Также она сотрудничает с другими финансовыми советниками, которые должны помочь ей во время развода. В частности, Ким хочет составить такой выход из брака, который бы удовлетворил всех членов ее семьи.
Ким подготовила к распределению все финансовые активы и имущество ее и Канье, это очень честная сделка для всех,
– пишет издание.
Светская львица заранее подготовила информацию о своих финансовых активах и имуществе, еще до того, как подала официальное заявление о разводе. Известно, что Ким Кардашян хотела сделать это еще в сентябре прошлого года, но "держится" до сих пор.
Что известно о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста
- Еще с начала прошлого года у супругов наступил непростой период. Они ходили к семейному психологу, пытались вместе путешествовать и больше проводить время с детьми.
- Но это не помогло: Ким Кардашян все-таки готовит документы для развода с Канье Уэстом.
- Рэпера обвинили в измене с блогером Джеффри Старом, но тот опроверг информацию о романтических отношениях с артистом.
- Вероятно, что после развода Канье Уэст переедет в Лондон для проповеднической деятельности.
- Пока пара не комментирует новости о разводе. Однако известно, что рэпер рассекретит эти подробности в следующем альбоме, а звезда затронет тему их сложных отношений в реалити-шоу.
- Стоит отметить, что дети Уэста и Кардашян ничего не знают о разводе родителей. А недавно звезды прекратили посещать семейного консультанта.
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