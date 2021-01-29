Американская знаменитость Ким Кардашян готовится к сделке, которая разделит имущество, нажитое с ее мужем, рэпером Канье Уэстом. Все финансы она планирует разделить пополам.

Источник: Us Weekly

Американская знаменитость Ким Кардашян сделала новые шаги в вопросе развода с известным рэпером Канье Уэстом.

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Ким Кардяшян готовится к разделу имущества

Еще раньше было известно, что звезда реалити-шоу Ким Кардашян наняла адвоката Лору Вассер. Также она сотрудничает с другими финансовыми советниками, которые должны помочь ей во время развода. В частности, Ким хочет составить такой выход из брака, который бы удовлетворил всех членов ее семьи.

Ким подготовила к распределению все финансовые активы и имущество ее и Канье, это очень честная сделка для всех,

– пишет издание.

Светская львица заранее подготовила информацию о своих финансовых активах и имуществе, еще до того, как подала официальное заявление о разводе. Известно, что Ким Кардашян хотела сделать это еще в сентябре прошлого года, но "держится" до сих пор.

Что известно о разводе Ким Кардашян и Канье Уэста