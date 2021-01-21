Стало відомо, коли Кім Кардашян зізнається, що подала на розлучення з Вестом
Американська блогерка Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест ще досі офіційно не заявляли про розлучення, хоча всі західні ЗМІ про це говорять. Журналісти висловили припущення, що все офіційно станеться в останньому випуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".
Відомо, що останній, двадцятий сезон знаменитого "Сімейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) вийде у 2021 році. За інформацією видання Page Six, саме у фінальній сюжетній лінії шоу весь світ офіційно дізнається про розлучення Кім та Каньє.
До слова Розлучення не за горами: Кардашян і Вест перестали відвідувати сімейного консультанта
Вони зняли епізод, як Кім обговорює свої проблеми в шлюбі. Всі учасники знімань підписали угоду про конфіденційність, тому що фінал буде показаний пізніше, 2021 року,
– йдеться у виданні.
В останньому випуску шоу мають розповісти про проблеми у сім'ї Кардашян і Веста та причину їхнього розлучення. Останній епізод реаліті побачить світ на початку 2021 року.
Що відомо про особисте життя подружжя
Нагадаємо, що пара одружилась у травні 2014 року. З того часу вони виховали чотирьох дітей – Норт і Сейнта, яких Кім народила сама, та Чикаго і Псалма, яких народила сурогатна матір. Минулоріч у ЗМІ стало відомо про проблеми у подружжя на тлі виборчої кампанії Каньє Веста у президенти США. Все ще більше ускладнилось через біполярний розлад репера, тому на початку 2021 року стало відомо з уст інсайдерів ЗМІ, що пара розлучається. Наразі самі зірки нічого не коментують і приховують все в таємниці.
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