Американська блогерка Кім Кардашян та її чоловік Каньє Вест ще досі офіційно не заявляли про розлучення, хоча всі західні ЗМІ про це говорять. Журналісти висловили припущення, що все офіційно станеться в останньому випуску реаліті-шоу "Сімейство Кардашян".

Відомо, що останній, двадцятий сезон знаменитого "Сімейство Кардашян" (Keeping Up with the Kardashians) вийде у 2021 році. За інформацією видання Page Six, саме у фінальній сюжетній лінії шоу весь світ офіційно дізнається про розлучення Кім та Каньє.

До слова Розлучення не за горами: Кардашян і Вест перестали відвідувати сімейного консультанта

Вони зняли епізод, як Кім обговорює свої проблеми в шлюбі. Всі учасники знімань підписали угоду про конфіденційність, тому що фінал буде показаний пізніше, 2021 року,

– йдеться у виданні.

В останньому випуску шоу мають розповісти про проблеми у сім'ї Кардашян і Веста та причину їхнього розлучення. Останній епізод реаліті побачить світ на початку 2021 року.

Що відомо про особисте життя подружжя

Нагадаємо, що пара одружилась у травні 2014 року. З того часу вони виховали чотирьох дітей – Норт і Сейнта, яких Кім народила сама, та Чикаго і Псалма, яких народила сурогатна матір. Минулоріч у ЗМІ стало відомо про проблеми у подружжя на тлі виборчої кампанії Каньє Веста у президенти США. Все ще більше ускладнилось через біполярний розлад репера, тому на початку 2021 року стало відомо з уст інсайдерів ЗМІ, що пара розлучається. Наразі самі зірки нічого не коментують і приховують все в таємниці.