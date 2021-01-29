Колишня дружина Дена Гейхерста, теперішнього чоловіка Памели Андерсон, звинуватила зірку в руйнуванні її сім'ї. Вона заявила, що Ден не працював у Памели охоронцем.

Джерело: New York Post

Нещодавно всіма виданнями розлетілась новина про таємне одруження знаменитої Памели Андерсон з її охоронцем Деном Гейхерстом. Колишня дружина чоловіка не утрималась від коментаря.

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Ексдружина Дена Гейхерста про роман Памели

Кері розповіла, що була одружена з Деном Гейхерстом близько 5 років. У шлюбі в них народилося 2 дітей. Про роман чоловіка та акторки вона дізналась не одразу.

Мої п'ятирічні стосунки, в які були втягнуті діти, закінчилися через роман Пем і Дена. Сумно, що люди вітають їх, коли це почалося з обману,

– зізналась жінка.

Кері додала, що стосунки між Деном та Памелою розпочались не з самого початку. Вона зазначила, що Гейхерст не був охоронцем зірки, а робочим на ділянці в селі Ледісміт. За словами колишньої чоловіка, у 2019 році він навіть скаржився на вимогливу та "божевільну" Андерсон.

Але згодом, у березні 2020 року, Ден щораз більше часу проводив поза домом. Він заперечував роман з Памелою, але згодом розповів, що "переступив межу". "Ми всі були абсолютно приголомшені цим, нам було так важко", – зізналась Кері.

Через деякий час Гейхерст вибачився перед дружиною і сказав, що йому потрібен час на роздуми та те, щоб розібратися у собі. За словами Кері, в той момент шляху назад вже не було.

Він сказав: "Кері, я люблю тебе. Я не знаю, що зараз відбувається. Я не в ладах з головою",

– поділилась жінка.

У липні минулого року пара почала жити разом. Кері наголосила, що в них вдома справжній безлад, а Ден двічі розбив її човен і тричі – автомобіль.

Про весілля Кері дізналась не від колишнього чоловіка, а від гучних заголовків у пресі. Єдина, хто знала про одруження Дена заздалегідь – його мати. Однак чоловік подзвонив їй всього лиш за день до свята й не запрошував її на торжество.



Весілля Памели Андерсон і Дена Гейхерста / Фото із соцмереж

Що відомо про весілля Памели і Дена

За словами акторки, пара таємно одружилась на Святвечір. Церемонія відбулась у її рідному селі Ледісміт. Памела і Ден дотрималися традицій: обмінялися подружніми обітницями під звук барабанів. Весілля відбулося таємно, без друзів та рідних.