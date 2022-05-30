Брейкдансер запалив публіку на Євробаченні-2022. Тепер продовжує вражати Україну та Європу під час інших виступів Kalush Orchestra.

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Раніше танцівник тріумфував у європейських чемпіонатах з брейкдансу, а також брав участь у шоу "Танцюють всі". Там дійшов до суперфіналу, де посів 2 місце. Початкова ставка на аукціоні – 300 гривень. Аукціон відбувається в коментарях, мінімальний крок – 100 гривень.

Переможцем стане учасник, чия ставка не буде перебита до 5 червня 23:59. Зустріч з Владом відбудеться в онлайн-форматі.



КилимМен виставив на аукціон побачення з собою / Фото з інстаграму аукціону "Побачимось"

Зазначимо, Kalush Orchestra вже не вперше долучаються до аукціону. 25 травня колектив виставив на продаж статуетку мікрофона, яку отримав за перемогу в пісенному конкурсі Євробачення-2022. Також під розіграш потрапила легендарна рожева панама, в якій виступав Олег Псюк. Всі кошти спрямували на допомогу Збройним Силам України. Посередником в аукціоні став Сергій Притула, у фонд якого учасники перераховували кошти.

29 травня оголосили результати аукціону. За декілька днів на потреби наших захисників вдалося зібрати 900 тисяч доларів! Саме таку суму віддали за трофей Євробачення-2022. Володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT.

Щоб стати учасником розіграшу панами, треба було надіслати 200 гривень на рахунок благодійного фонду Сергія Притули. Так, гроші надіслала 31 тисяча людей з 56 країн світу. Загальна сума пожертвувань склала 11 мільйонів гривень! Переможцем став українець Володимир, який живе в Чехії. Чоловік зробив 5 пожертв по 200 гривень.

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