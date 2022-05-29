Про старт аукціону-розіграшу кубку Євробачення-2022 гурт Kalush Orchestra та Сергій Притула оголосили 25 травня 2022 року. Також вони розігрували рожеву панаму, яка набрала шаленої популярності в мережі. Подібні зразки приміряли навіть Андрій Садовий та Притула.

До слова Садовий допомагає Притулі продавати трофеї Євробачення: як він виглядає у рожевій панамі Kalush



Кубок Євробачення та панаму розіграли на аукціоні / Фото Суспільного Хто отримав кубок

Щодо кубка, то боротьба була справді запеклою. Через це Притула і Kalush Orchestra навіть перенесли розіграш на день вперед (з 28 на 29 травня), аби мати змогу зібрати більше коштів. Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістався тому, хто пожертвував найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.

Притула повідомив, що першу ставку зробили підприємці з міста Калуш – вони внесли 28 тисяч доларів на рахунок фонду Притули, адже вважали, що кубок Євробачення має залишитись у рідному місті гурту. Проте знайшлись люди, які внесли більше коштів. Під час прямого ефіру 29 травня, всього за годину, ставка зросла з 45 тисяч до 900!

Результати розіграшу: відтак, фінальна ставка за трофей Євробачення-2022 складає 900 тисяч доларів! Володарем кубку стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. За ці гроші фонд Притули зможе купити комплекс безпілотників PD–2 для української армії.

Зазначимо, що організатори Євробачення повідомили, що подарують Kalush Orchestra ще один кубок. Вони оцінили старання переможців допомогти своїй країні, тому вирішили не залишати їх без нагороди.

Кому дісталась панама

Умови були надзвичайно простими: кожен охочий міг зробити вступну пожертву у розмірі 5€ (або 200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше людина зробила пожертвувань по 200 гривень, тим більше у неї було шансів виграти панаму. Переможця визначали партнери розіграшу "Монобанк" за допомогою рандомайзера.

Результати розіграшу: свої кошти за панаму надсилала 31 тисяча людей з 56 країн за світу. Загальна сума пожертвувань склала 11 мільйонів гривень! Найбільший "донат" від однієї людини склав 64 тисячі гривень, проте це не гарантувало їй перемоги. Переможцем у результаті став українець Володимир, який живе у Чехії, – він зробив 5 пожертв по 200 гривень, тобто 1 тисячу гривень.