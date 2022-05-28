Ще до перемоги український реп-гурт Kalush Orchestra пообіцяв розіграти трофей Євробачення-2022. Хлопці вибороли очікувану перемогу, тож виставили статуетку-мікрофон на продаж.

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Для Kalush Orchestra створять ще одну статуетку

Організатори Євробачення, схоже, не хочуть залишити гурт-переможець без тріумфального призу. Днями на офіційному ютубі конкурсу вийшло відео, в якому розповідають про повернення Kalush Orchestra до України та їхній аукціон. У ролику зауважили, що подбають, аби колектив отримав іншу статуетку.

Вони виставили на аукціон свій трофей, щоб зібрати кошти для допомоги своїй країні. Купуйте, не хвилюйтеся, виробники трофеїв подбають, щоб вони отримали новий,

– обіцяють організатори.

Ймовірно, вже другу статуетку-мікрофон Kalush Orchestra залишать собі.



Kalush Orchestra / Фото з інстаграму Kalush Orchestra

Розіграш призу перенесли

Розіграш трофея з Євробачення-2022 та рожеву панамку мали розіграти сьогодні, 28 травня. Однак Kalush Orchestra повідомили, що переносять його на неділю 29 травня, щоб зібрати більше коштів. Наразі на рахунку понад 6 мільйонів гривень.

"Наш аукціон так сильно розігнався – що сотні людей пропонують допомогу в розповсюдженні, донатах і організаційних питаннях! Українці – це круто. Тому, щоб встигнути реалізувати всі активності й зібрати для ЗСУ рекордні 1 мільйон євро (на закупівлю трьох безпілотників PD-2) — ми переносимо завершення аукціону на 29 травня (неділя). Стрім почнеться о 19:00 на всіх платформах Kalush та Притули", – написали музиканти.

Зауважимо, щоб виграти панаму й трофей Євробачення, треба зробити якнайбільше пожертвувань по 5 євро чи 200 гривень на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Після офіційного закінчення розіграшу трофей зі скляним мікрофоном дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.