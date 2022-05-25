Саме із шоуменом та волонтером Сергієм Притулою гурт Kalush Orchestra уклав угоду про співпрацю на благо країни. Відомо, що у Притули є свій благодійний фонд, який є одним з найпотужніших в Україні та забезпечує найбільші потреби українських військових на фронті останні 8 років.
Важливо Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra розповіли, чи гастролюватимуть на підтримку армії
Лідер гурту Олег Псюк обіцяв, що в разі перемоги виставить на продаж свій трофей, аби передати чималу кількість коштів на ЗСУ. Відтак, 25 травня чоловіки спільно оголосили, що боротьба за музичну нагороду розпочалась. Також музиканти виставили на продаж свою особливу рожеву панаму.
Як можна придбати панаму і трофей
- Зробіть вступну пожертву у розмірі 5 € (або 200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули.
- Що більше ви зробите пожертвувань по 200 гривень, то більше шансів виграти у вас буде.
- Після закінчення розіграшу партнери "Монобанку" за допомогою рандомайзера оберуть переможця з усіх, хто пожертвував.
- Трофей зі скляним мікрофоном Євробачення дістанеться тому, хто пожертвує найбільше коштів у криптовалюті чи традиційній валюті.
Розіграш головного убору та аукціон трофея завершаться 28 травня о 19:00.
Сергій Притула та Kalush Orhestra розіграють трофей Євробачення: відео
Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022: головне
- Український гурт здобув абсолютну перемогу з другою в історії конкурсу найбільшою кількістю балів – у 2017 році його перевершив лише Сальвадор Собрал. Журі з інших країн дали Kalush Orchestra 192 бали, а глядачі – 439. Відтак, гурт отримав приголомшливий 631 бал у фіналі конкурсу.
- Під час виступу українців усі в залі аплодували стоячи, а учасники з інших країн палко підтримували українців як у залі виступу, так і на пресконференціях. Особливу підтримку Україна відчувала від Литви, Латвії, Ісландії, Грузії.
- Після виступу гурту з піснею "Stefania" українці закликали врятувати Маріуполь та бійців з "Азовсталю", що могло загрожувати їм дискваліфікацією. Але організатори не зробили цього, тому зацікавленість багатомільйонної аудиторії до обстрілів в Маріуполі зросла у кілька разів, як це свідчили запити в Google.
- Наразі невідомо, де проведуть наступне Євробачення-2023 – в Україні чи в іншому місці, все залежатиме від розвитку подій у російсько-українській війні. Наразі гурт Kalush Orchestra готується до великого туру Європою на підтримку армії України.