Про український гурт Kalush Orchestra тепер знають і за океаном. Їхнє велике фото з'явилось у Нью-Йорку на Мангеттені.

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Фото Kalush Orchestra у Нью-Йорку

Світлина Kalush Orchestra з'явилась на Таймс-Сквер разом із назвою колективу. Стало відомо, що фото з'явилось у Нью-Йорку завдяки стрімінгового сервісу Spotify.



Kalush Orchestra на Таймс-Сквер / Фото з інстаграму Суспільного

Kalush Orchestra вже прокоментували появу у Нью-Йорку. Вони подякували Spotify за підтримку. "Дякуємо за підтримку, це багато значить для нас", – написали музиканти в інстаграм-сторіз.



Kalush Orchestra подякували Spotify / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, солісту Kalush Orchestra Олегу Псюку нещодавно надали звання "Почесний громадянин міста". Це рішення ухвалили на черговій сесії Калуської міської ради.

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