Запальний брейкданс танцівника Kalush Orchestra не зміг залишити байдужими прихильників колективу. КилимМен ніколи не з'являється на сцені без костюма килима, який повністю закриває обличчя та тіло. А у реальному житті хлопець надає перевагу звичайному одягу та не одягає сценічне вбрання.

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Як КилимМен виглядає без костюма

Справжнє ім'я КилимМена – Влад Курочка. Йому 23 роки, родом з міста Коломиї Івано-Франківської області. Близько 12 років він займається танцями й усю майстерність показує на сцені. В інстаграмі Влад публікує фотографії без сценічного костюма, у звичайному одязі. У мережі можна побачити кадри КилимМена з буденного життя, що привертають увагу його шанувальниць.

Що КилимМен публікує в інстаграмі / Фото з інстаграму танцівника

У коментарях під фото фанатки засипають Влада компліментами. Він став одним з найпопулярніших і найкрасивіших артистів українського шоу-бізнесу. Жодна публікація танцівника не залишається без уваги публіки.

"Краш всіх україночок! І для мене теж!"

"Найгарніший!"

"Одразу видно, що це український парубок!"

"Крутезний!"

"Мамо, я закохалась!"

"Яка гарна усмішка!"

"Як завжди, неперевершений!"

Виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн

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Учасники Kalush Orchestra

До складу тріумфаторів Євробачення-2022 входять ще п'ятеро артистів:

вокаліст та автор текстів Олег Псюк;

мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Ігор Діденчук і Віталій Дужик;

вокаліст Саша Таб.

Колектив переміг на Євробаченні-2022, отримавши 631 бал від глядачів та національного журі. артисти повернулися в Україну, але вже зовсім скоро відправляться в тур Європою, щоб зібрати кошти на потреби Збройних Сил України. Після тріумфу на пісенному конкурсі гурт чекають у різних країнах Європи та світу, тому Kalush Orchestra не хочуть втрачати можливість допомогти нашій армії. Також вони виставлять на аукціон статуетку мікрофона, яку отримали за перемогу в конкурсі.