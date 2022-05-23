Запальний брейкданс танцівника Kalush Orchestra не зміг залишити байдужими прихильників колективу. КилимМен ніколи не з'являється на сцені без костюма килима, який повністю закриває обличчя та тіло. А у реальному житті хлопець надає перевагу звичайному одягу та не одягає сценічне вбрання.
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Як КилимМен виглядає без костюма
Справжнє ім'я КилимМена – Влад Курочка. Йому 23 роки, родом з міста Коломиї Івано-Франківської області. Близько 12 років він займається танцями й усю майстерність показує на сцені. В інстаграмі Влад публікує фотографії без сценічного костюма, у звичайному одязі. У мережі можна побачити кадри КилимМена з буденного життя, що привертають увагу його шанувальниць.
Що КилимМен публікує в інстаграмі / Фото з інстаграму танцівника
У коментарях під фото фанатки засипають Влада компліментами. Він став одним з найпопулярніших і найкрасивіших артистів українського шоу-бізнесу. Жодна публікація танцівника не залишається без уваги публіки.
- "Краш всіх україночок! І для мене теж!"
- "Найгарніший!"
- "Одразу видно, що це український парубок!"
- "Крутезний!"
- "Мамо, я закохалась!"
- "Яка гарна усмішка!"
- "Як завжди, неперевершений!"
Виступ Kalush Orchestra у фіналі Євробачення-2022: дивіться відео онлайн
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Учасники Kalush Orchestra
До складу тріумфаторів Євробачення-2022 входять ще п'ятеро артистів:
- вокаліст та автор текстів Олег Псюк;
- мультиінструменталісти Тимофій Музичук, Ігор Діденчук і Віталій Дужик;
- вокаліст Саша Таб.
Колектив переміг на Євробаченні-2022, отримавши 631 бал від глядачів та національного журі. артисти повернулися в Україну, але вже зовсім скоро відправляться в тур Європою, щоб зібрати кошти на потреби Збройних Сил України. Після тріумфу на пісенному конкурсі гурт чекають у різних країнах Європи та світу, тому Kalush Orchestra не хочуть втрачати можливість допомогти нашій армії. Також вони виставлять на аукціон статуетку мікрофона, яку отримали за перемогу в конкурсі.