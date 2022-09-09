Катя Осадча пригадала зустріч з Єлизаветою II: "Непохитна в мудрому відношенні до всього"

Світ з теплом згадує королеву Єлизавету II. Українська ведуча Катя Осадча розповіла, що бачила Її Величність наживо кілька разів. Якою Катя запам'ятала королеву – дізнайтеся далі.

Не секрет, що Єлизавета II обожнювала кінні перегони. Вона постійно відвідувала їх, захоплювалася. Саме на кінних перегонах в Аскоті Катя Осадча й зустрічалася з Її Величністю.

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Катя Осадча про зустрічі з королевою Єлизаветою II

Ведуча поділилася, що медійний образ монарха, який відомий на весь світ, абсолютно відповідає реальності. Єлизавету II справді неймовірно поважали, їй вклонялися саме через повагу, а не підлесливо. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди – це окремий світ традицій, хранителькою яких була королева.

Скільки б нам не розповідали про за лаштунки Букінгемського палацу, які в плітки та скандали не розпочинали, як би в фарбах не розповідали про зради чоловіка в молодості, звинувачували у смерті Діани і надмірних витратах на життя королівського двору, Єлизавета II була непохитна в мудрому відношенні до всього,

– написала Катя Осадча.

На думку ведучої, принцип "і це теж пройде" зберіг здоров'я і нерви королеви, приніс так багато років життя. Вона пережила величезну кількість світових катаклізмів: повоєнних років, зміну панівних партій, прем'єрів, світового геополітичного ландшафту.

Коли черговий прем'єр йшов у відставку, вона сказала: "Ви за час мого правління вже сьомий. Ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права. Я не можу нікуди піти",

– пригадала Осадча.

Королева до останньої хвилини свого життя була віддана Сполученому Королівству та його народові. За день до смерті вона призначила нову прем'єрку Великої Британії – Ліз Трасс. Єлизавета II стала надзвичайно важливою постаттю у світовій історії. Не лише Велика Британія, а й інші країни з сумом приймають звістку про смерть величної королеви.

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