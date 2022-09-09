Не секрет, что Елизавета II обожала конную гонку. Она постоянно посещала их, восхищалась. Именно на конной гонке в Аскоте Катя Осадчая и встречалась с Ее Величеством.

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Катя Осадчая о встречах с королевой Елизаветой II

Ведущая поделилась, что медийный образ монарха, известный на весь мир, совершенно соответствует реальности. Елизавету II действительно невероятно уважали, ей кланялись именно из-за уважения, а не подобострастно. Шествие, манеры, все окружающие атрибуты, люди – это отдельный мир традиций, хранительницей которых была королева.

Сколько бы нам ни рассказывали о кулисах Букингемского дворца, которые в сплетни и скандалы не начинали, как бы в красках не рассказывали об изменах мужа в молодости, обвиняли в смерти Дианы и чрезмерных расходах на жизнь королевского двора, Елизавета II была непоколебима в мудром отношении ко всему,

– написала Катя Осадчая.

По мнению ведущей, принцип "и это тоже пройдет" сохранил здоровье и нервы королевы, принесшие так много лет жизни. Она пережила множество мировых катаклизмов: послевоенных лет, смену господствующих партий, премьеров, мирового геополитического ландшафта.

Когда очередной премьер уходил в отставку, она сказала: "Вы за время моего правления уже седьмой. Вы приходите и идете, вы устаете, болеете, а я не имею такого права. Я не могу никуда уйти",

– вспомнила Осадчая.

Королева до последней минуты своей жизни была отдана Соединенному Королевству и его народу. За день до смерти она назначила нового премьера Великобритании – Лиз Трасс. Елизавета II стала очень принципиальной фигурой в мировой истории. Не только Великобритания, но и другие страны с грустью принимают известие о смерти великой королевы.

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