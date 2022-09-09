Не секрет, що Єлизавета II обожнювала кінні перегони. Вона постійно відвідувала їх, захоплювалася. Саме на кінних перегонах в Аскоті Катя Осадча й зустрічалася з Її Величністю.
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Катя Осадча про зустрічі з королевою Єлизаветою II
Ведуча поділилася, що медійний образ монарха, який відомий на весь світ, абсолютно відповідає реальності. Єлизавету II справді неймовірно поважали, їй вклонялися саме через повагу, а не підлесливо. Хода, манери, всі навколишні атрибути, люди – це окремий світ традицій, хранителькою яких була королева.
Скільки б нам не розповідали про за лаштунки Букінгемського палацу, які в плітки та скандали не розпочинали, як би в фарбах не розповідали про зради чоловіка в молодості, звинувачували у смерті Діани і надмірних витратах на життя королівського двору, Єлизавета II була непохитна в мудрому відношенні до всього,
– написала Катя Осадча.
На думку ведучої, принцип "і це теж пройде" зберіг здоров'я і нерви королеви, приніс так багато років життя. Вона пережила величезну кількість світових катаклізмів: повоєнних років, зміну панівних партій, прем'єрів, світового геополітичного ландшафту.
Коли черговий прем'єр йшов у відставку, вона сказала: "Ви за час мого правління вже сьомий. Ви приходите і йдете, ви втомлюєтеся, хворієте, а я не маю такого права. Я не можу нікуди піти",
– пригадала Осадча.
Королева до останньої хвилини свого життя була віддана Сполученому Королівству та його народові. За день до смерті вона призначила нову прем'єрку Великої Британії – Ліз Трасс. Єлизавета II стала надзвичайно важливою постаттю у світовій історії. Не лише Велика Британія, а й інші країни з сумом приймають звістку про смерть величної королеви.
Велика Британія після смерті королеви Єлизавети II: що відомо
- В останні хвилини життя поруч з королевою був її син – принц Чарльз, який став новим королем Великої Британії.
- Він прилетів до замку Балморал, що в Шотландії, де тоді перебувала мама.
- Увечері 8 вересня інші члени королівської сім'ї також прибули до замку, де прощалися з Її Величністю. Принц Гаррі терміново прилетів з США.
- Проголошення Чарльза королем відбудеться завтра, 10 вересня о 10:00. Це станеться в Сент-Джеймському палаці в Лондоні перед церемоніальним органом, відомим як Рада з вступу на посаду.
- Про дату похорону повідомлять згодом, зараз країна та королівська сім'я перебувають у жалобі.
- Наразі тіло королеви доставляють в Единбург, де вона лежатиме у головному соборі 3 дні. Після цього її королівським потягом доставлять у Лондон, де відбуватимуться наступні етапи похоронної процесії.
- Принц Чарльз повернувся з Шотландії у Лондон. Він приїхав у Букінгемський палац і одразу вийшов до головних воріт, аби зустрітись з підданими та поглянути на квіти, які принесли британці.