Увесь світ стривожений новиною про занедужання Єлизавети II, передає 24 канал. Особливого переживання додає приїзд у Шотландію її дітей – принців Чарльза, Ендрю, Едварда і принцеси Анни. Також поруч з королевою є її онук – принц Вільям. Принц Гаррі та Меган Маркл вже вирушають з США до Її Величності.

Читайте також Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз

На тлі інформації про нездужання королеви сайт BBC змінив колір на чорний. Королівський кореспондент Ніколас Уітчелл з'явився в ефірі в чорному костюмі.

Королеві Єлизаветі II 96 років, тому всі сильно схвильовані її станом та бояться смерті.

Кожного літа королева Єлизавета проводила канікули в замку Балморал, що у Шотландії. В ньому вона залишилася в перші дні осені. Старовинний замок Балморал розташований на березі річки Ді. Будівля побудована в готичному стилі в 1856 році.



Замок Балморал у якому перебуває Єлизавета II / Фото з Вікіпедії

Фасад замку прикрашений безліччю майстерних скульптур із зображенням святих, а також геральдичних символів. У залах замку є чимало прекрасних картин та скульптур.

Під цим замком вже збираються люди, які демонструють свою підтримку королеві. Поліція встановила бар’єри та не пускає їх до самих воріт замку.

Замок Балморал є одним з найулюбленіших місць королеви Єлизавети. Близьке коло її оточення передавало, що саме в ньому вона себе почувала дуже щасливою.

В маєток в Абердінширі королева Єлизавета II приїжджала не лише влітку з членами своєї сім’ї, але й взимку. Кожне Різдво Її Величність навідувалася до замку разом з дітьми. Також вона любила тут відпочивати зі своїм покійним чоловіком принцом Філіпом.



Королева Єлизавета II в замку з чоловіком та дітьми / Фото з Getty Images

Іноземні ЗМІ зазначають, що в Балморалі у королеви склалася одна цікава традиція – кожного разу коли вона сідає снідати, навколо замку ходить волинник та грає народні мелодії.

Керуюча замком Шіні Стюарт розповідала, що коли жив принц Філіп, то він часто влаштовував на території замку барбекю, а королева сервірувала стіл, кулінарила та навіть мила посуд.

Поруч із замком зберігся і старовинний парк, влітку його прикрашають тисячі квітів. Тут розташована також красива оранжерея, в якій цілий рік цвітуть екзотичні рослини, а ще великий город, на якому ще з 19 століття вирощували овочі для королівської родини. Поруч із замком знаходяться густі ліси та різні природні пам'ятки.



Королева Єлизавета II в замку з чоловіком та дітьми / Фото з Pinterest



Королева Єлизавета на тлі замку з чоловіком та собаками / Фото з Pinterest



Королева Єлизавета II неподалік замку / Фото з Instagram