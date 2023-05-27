Модель раніше приховувала особистість хлопця. Але днями Катерина показала обличчя коханого хоч і не розповіла, хто він і чим займається.

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Тепер Лозовицька більше розповідає про стосунки і зізнається, що її новий бойфренд часто тішить її сюрпризами. Так, днями обранець моделі влаштував їй романтичну поїздку каретою вулицями Вроцлава.

На відео помітно, що такий сюрприз їй дуже сподобався і вона дуже зраділа. Пара проїхалася вуличками міста у романтичній атмосфері.

До речі, не так давно коханий влаштував спонтанний сюрприз Катерині – він організував їй романтичне побачення у Празі.

Нагадаємо, вперше про те, що у неї з'явився новий бойфренд Катерина Лозовицька розповіла у квітні цього року. Вона тоді наголошувала, що її обранець дуже мудрий і щедрий, чого їй не вистачало у Топольському.

Сам Алекс зараз на Балі. Там він знайшов нове кохання й запустив курс про те, як заробляти на SMM. Проте у квітні чоловік зник і вже місяць не виходить на зв'язок. А до того він поділився, що має дівчину, з новою обраницею Топольський перебував у стосунках понад 2,5 місяці. Його 23-річна кохана – дизайнерка, вона має власний бренд жіночої білизни.

Нагадаємо! Катя та Алекс після завершення "Холостяк-12" зустрічалися лише місяць, а перед повномасштабним вторгненням Росії розійшлися. На постшоу Топольський зізнався, що під час стосунків з Катею думав про Сашу Мудру.