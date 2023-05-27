Модель раньше скрывала личность парня. Но на днях Екатерина показала лицо любимого, хоть и не рассказала, кто он и чем занимается.

К теме Не собираюсь оправдываться, – победительница "Холостяка-12" пожаловалась на нападки хейтеров

Теперь Лозовицкая больше рассказывает об отношениях и признается, что ее новый бойфренд часто радует ее сюрпризами. На днях избранник модели устроил ей романтическую поездку по карете по улицам Вроцлава.

На видео заметно, что такой сюрприз ей очень понравился, и она очень обрадовалась. Пара проехалась по улочкам города в романтической атмосфере.

Кстати, недавно любимый устроил спонтанный сюрприз Екатерине – он организовал ей романтическое свидание в Праге.

Напомним, впервые о том, что у нее появился новый бойфренд Екатерина Лозовицкая рассказала в апреле в этом году. Она тогда отмечала, что ее избранник очень мудр и щедр, чего ей не хватало в Топольском.

Сам Алекс сейчас на Бали. Там он обрел новую любовь и запустил курс о том, как зарабатывать на SMM. Однако в апреле мужчина исчез и уже месяц не выходит на связь. А до того он поделился, что у нее есть девушка, с новой избранницей Топольский находился в отношениях более 2,5 месяца. Его 23-летняя любимая – дизайнер, у нее есть собственный бренд женского белья.

Напомним! Катя и Алекс после завершения "Холостяк-12" встречались только месяц, а перед полномасштабным вторжением России разошлись. На постшоу Топольский признался, что во время отношений с Катей думал о Саше Мудрой.