Катя в інтерв'ю розповіла деталі про свого нового коханого. Раніше Лозовицька розповідала, чому розійшлася з Топольським.

До теми Алекс Топольський з "Холостяка" вперше показав обличчя нової дівчини: фото

Дівчина зізналася, що має погану думку про Алекса, вона вважає, що йому треба подорослішати. Натомість її новий обранець, за її словами, дуже мудрий.

Ми один одного вчимо. Мені є чого повчитися в нього, а йому – в мене, бо в нас різний життєвий досвід. Він мудрий, дуже спокійний, врівноважений, впевнений в собі, йому не треба нічого доводити,

– пояснила Лозовицька.

Зокрема, Катерина розповіла, що вчиться в нового коханого його життєвим поглядам, реакції на ситуації, відношенням до людей. "В мене в принципі такі ж погляди, але я більш чуттєва. А він показує своїм прикладом, що себе треба цінувати", – додала вона.

В інстаграм-сторіс Катерина виставила, ймовірно, спільне фото з коханим, проте його обличчя там не видно. Тож, хто обранець Лозовицької – досі загадка.



Катя Лозовицька з коханим / Фото з її інстаграм-сторіс

Як зауважила учасниця "Холостяка-12", її новий коханий підтримує "її схему", що вона може промовчати в чомусь і залишитися у більш виграшній позиції. "Ми також зійшлися на цьому. Ми доволі схожі з ним", – вважає Катя.

Лозовицька додає, що це лише початок стосунків.

Мене зараз все влаштовує, у нас класний початок стосунків. Але не можу назвати це сім'єю,

– відповіла вона.

Питання про фінанси пара також поки не піднімали, тож Катерина сама платить за квартиру у Польщі (а це близько тисячі доларів).

Дивіться інтерв’ю з Катериною Лозовицькою: відео

Нагадаємо, що Катя Лозовицька та Алекс Топольський після завершення "Холостяк-12" зустрічалися лише місяць, а перед повномасштабним вторгненням Росії розійшлися. На постшоу Топольський зізнався, що під час стосунків з Катею думав про Сашу Мудру.