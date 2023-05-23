Після виходу в ефір 12 сезону реаліті-шоу "Холостяк" Алекс Топольський активно розкручував свій інстаграм-профіль – відповідав на запитання підписників у сторіс, публікував пости, підігрівав інтерес підписників новою дівчиною, обличчя якої довго не показував. Останній його допис був про те, як налаштуватися на хвилю позитиву, і датований він 24 квітням. Як на це реагують фани, розповідає далі 24 Канал.

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Фани розшукують Алекса Топольського, який "зник" на Балі

Інстаграм-аудиторія Алекса Топольського забила на сполох і вирішила розшукати його в коментарях під останнім постом. Ніхто не розуміє, куди він різко зник:

"Алексе, ми хвилюємося! Куди ти пропав?";

"Де пропав наш Алекс?";

"Медитує десь";

"Теж переживаю. Сподіваюсь, не за кокосом знову поїхав без зарядки на телефоні. То небезпечно";

"Саня, з тобою все гаразд? Ти скажи нам, з тобою все гаразд, Саню?"

На жоден з них Алекс Топольський не відповів, тож невідомо, де він зараз – досі на Балі чи, можливо, повернувся у США, де в нього бізнес з нерухомістю. Цікаво, що їхати в Україну герой "Холостяка" не планував. У квітні він пояснював, що 13 років не живе на Батьківщині, тож переїжджати під час повномасштабної війни точно не буде. Алекс казав, що "працює та розвивається, щоб підтримувати свою сім'ю", а з українського контексту нібито не випав, бо дивиться новини й донатить.