Алекс розповів, що вони зустрічаються близько двох місяців. За його словами, лише за одну розмову він зрозумів, що це його людина.

Цікаво Саша Мудра розповіла про стосунки з Алексом після проєкту: "Пройшла всі стадії прийняття"

Що відомо про нову дівчину Топольського

"Холостяк" зізнався, що його нова кохана — дизайнерка, вона має власний бренд жіночої білизни. Хоча дівчині лише 23 роки.

Ціную її доброту, щирість, цілеспрямованість, красу, як зовнішню, так і внутрішню. Вона дуже світла людина. Вона привернула мою увагу з першого погляду. І вже з першого діалогу я зрозумів, що це моя людина,

– розповів Топольський.



Топольський розповів про нову дівчину / Скриншот його інстаграм-сторіс

Він каже, що з перших хвилин розмови зрозумів, що це його людина.

Цікаво, що нову обраницю Алекса не бентежить той факт, що він брав участь у шоу Холостяк. "Вона розумна дівчина. Відноситься так, як до будь-якого мого досвіду у минулому. Її не бентежить це", — додав Топольський.

Нагадаємо, що нещодавно Топольський відтворив історію знайомства з дівчиною. Пара познайомилася у кафе. "Холостяк" зняв 3 частини відео – деталі читайте у статті.

Чому Алекс не видалив фото з Катею Лозовицькою? На це герой "Холостяка-12" відповів, що це лише фото, його нова дівчина не проти.



Топольський розповів про нову дівчину / Скриншот його інстаграм-сторіс

Як Алекс змінив ставлення до дівчат

Топольський також розповів, як змінилося його ставлення до дівчат після проєкту.

Участь у шоу була для мене величезним експериментом. Після того, як воно закінчилось, я довго аналізував усе, що там відбувалося… Я аналізував усі слова та вчинки дівчат, наскільки вони були чесні та щирі зі мною. І я ще більше переконався, що не все виглядає так, як є насправді. Всі ці маски, ігри, удавані посмішки та плітки – однозначно не моє,

– заявив Алекс.

На його думку, після проєкту він став більш вибірковим. Він переконує, що вибирає не за зовнішністю, ключову роль відіграє особистість дівчини.

"Я став більше придивлятися до поведінки, слів, жестів, міміки. Намагаюся якомога глибше дізнатися особистість дівчини через її історію життя, допомагаючи їй розкритися. І в ході цього діалогу прислухатися до своєї інтуїції: чи бачу я майбутнє з нею", – додав Алекс.

Нагадаємо, що Катя Лозовицька та Алекс Топольський після завершення "Холостяк-12" зустрічалися лише місяць, а перед повномасштабним вторгненням Росії розійшлися. На постшоу Топольський зізнався, що під час стосунків з Катею думав про Сашу Мудру.