Головний герой 12 сезону "Холостяка" Алекс Топольський та його обраниця Катя Лозовицька після завершення проєкту пробули разом недовго. В інтерв'ю 24 Каналу дівчина розповіла, як розрив відбувся насправді.
Читайте також Брехня і лицемірство, – переможниця "Холостяка" відреагувала на заяви Алекса про їхні стосунки
Катя Лозовицька про розрив з Алексом
Наша історія з Алексом тривала місяць. Весь цей час ми перебували в Києві. Ми розійшлися за день до війни,
– підкреслила переможниця шоу.
Катя Лозовицька також відповіла, хто насправді ініціював розмову про те, що потрібно розійтися. Бо версії обох – відрізняються. До речі, саме це розчарувало Катю в Алексі Топольському.
"Я і на постшоу, і у своєму пості в інстаграмі казала, що зініціювала розмову я. Саму фразу "нам треба поговорити" і натяки щодо розставання робила я. Проте ми обоє були згодні з тим, що потрібно розходитися. Те, як Алекс відреагував у себе в пості, мене, чесно кажучи, дуже вразило та розчарувало".
Як Катя пережила розставання
Модель також розповіла, що розрив з Алексом не був для неї тяжким чи проблемним. Бо ще під час відносин вона зрозуміла, що Топольський – не той чоловік, який їх потрібен, а стосунки – не ті, що б влаштовували.
"Це було дуже зважене та спокійне рішення. Не було ніякої драми та розбитих сердець. Адже коли стосунки почали розчаровувати, почуття, які виникли в мене на проєкті, почали вмирати також".
Як Катя й Алекс пояснювали розрив
- Катерина зізнавалась, що Алекс поза камерами виявився не тою людиною, якою був у проєкті. Після шоу він нібито вимагав від дівчини залицянь, уваги та слів захоплення. Сам "Холостяк" не цікавився життям дівчини, не дарував їй квітів та відповідав відмовою на пропозиції.
- Алекс Топольський нещодавно зізнався, для нього причиною розриву стало те, що стосунки з Катею були поверховими. Начебто з обраницею не можна було поговорити про щось глибоке, а також Лозовицька нібито постійно чекала ініціативи з боку чоловіка.