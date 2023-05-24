Переможниця романтичного реаліті-шоу перебуває у нових стосунках та активно показує кадри з побачень у мережі. Днями вона вперше поділилась світлинами з бойфрендом – їхні фото активно обговорювали. Не всім було зрозуміло, що хлопець Каті робить за кордоном, якщо він українець.

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Тепер Катерина Лозовицька оприлюднила нові фото, на яких сидить в автівці та тримає в руках кілька гілок бузку. "Якщо ваш чоловік ще не наламав для вас бузок, то навіщо це все", – підписала знімки модель.



Катя Лозовицька / Фото з інстаграму Каті Лозовицької

Підписники знову розкритикували її в інстаграм-сторіз. Вони дорікнули Катерині за щасливе життя й побачення, поки в Україні триває війна, а чоловіки перебувають на фронті. Також дівчину розкритикували за нищення квітів.

"Не всі жінки поруч зі своїми чоловіками, і ви знаєте чому";

"Або якщо ваш чоловік захищає Україну і всіх нас, не поряд зі своєю сім‘єю, то навіщо це все";

"Навіщо псувати квіти";

"Має бути чоловік, який в змозі купити квіти, які призначені для цього. Дивне хизування квітами з дерев";

"Не наламав, тому що орків виганяє".

Катя Лозовицька відповіла на хейт

Цього разу переможниця "Холостяка" не стала мовчати та опублікувала сторіз. Спершу вона подякувала прихильникам за теплі слова, а згодом поскаржилась на хейтерів.

Люди (або переважно боти з пустих сторінок), які починають виписувати мені цей зашквар, можете навіть не намагатись. Я звичайна дівчина, яка просто хоче бути щасливою. І не збираюсь за це виправдовуватися. Як і за те, що продовжую жити, коли в Україні війна. Все, що я можу робити для країни та армії, я роблю. Але кому це цікаво, коли можна "напасти" за фото з бузком?

"І ще... Я розумію, що багатьом більше подобалася Катя з драматичною історією стосунків на всю країну, ніж Катя, яка просто щаслива. Але вже як є. Тому прошу залишити свою токсичність при собі. А гроші за оплачені коменти ботам скинути на ЗСУ!".



Відповідь на критику / Фото з інстаграм-сторіз