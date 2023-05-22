Катерина Лозовицька була небагатослівною щодо особистого життя та нових стосунків після завершення "Холостяка". Лише тепер переможниця романтичного реаліті-шоу вперше показала свого бойфренда.

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Катерина Лозовицька показала бойфренда

Переможниця "Холостяка" показала світлини з побачення, яке відбулося в Празі. Все розпочалось з романтичної вечері та продовжилось прогулянкою по місту.

Просто сказав, що в мене є 30 хвилин, щоб зібратись на побачення… Побачення в іншій країні. Немає нічого прекраснішого, ніж чоловік, який діє,

– поділилась Лозовицька.

Катерина позувала на фото у чорно-білій спідниці у горошок та відвертому молочному жакеті з вирізами. Дівчина приховала обличчя коханого – оприлюднила тільки знімок поцілунку.



Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото з її інстаграму

У коментарях бурхливо обговорюють нові фото Катерини з бойфрендом. Одні критикують та запитують чоловіка в тому, як йому вдалося виїхати за кордон:

"Ну так, логічно… Хтось так діє, а хтось в окопах сидить";

"Як ваш хлопець переїхав кордон?";

"Дивно, якщо такі слова сказав хлопець з України";

"Діє, то добре. А діяти так, щоб москаля хоч одного застрелити. Оце дійсно показник".

Інші ж сиплять компліменти й підкреслюють, що бойфренд Катерини не обов'язково повинен бути українцем.

"А я читаю коментарі, та думаю, напевно, люди вже скільки горя напилися через війну, що не можуть радіти чужому щастю";

"Такі гарні і гармонійні. Ви просто надзвичайна, щастя та кохання правильного чоловіка дуже личить Вам";

"Як же соромно за коментарі";

"Які прекрасні фотографії і вчинки";

"Зупиніться. Чого ви накинулися на неї за її слова, у вас є інформація про хлопця, хто він, громадянин якої країни?".

Нагадаємо, близько місяця тому Катерина Лозовицька вперше розповіла про нові стосунки. За її словами, це лише початок стосунків. Дівчина описала коханого як протилежність Алекса. "Він мудрий, дуже спокійний, врівноважений, впевнений в собі, йому не треба нічого доводити. Ми доволі схожі з ним", – розповідала модель.