З'їхалися після першої зустрічі, – нова кохана Остапчука приголомшила новим зізнанням

Ведучий Володимир Остапчук та його 22-річна обраниця вже близько півроку живуть разом на новій орендованій квартирі. Тепер Катерина Полтавська приголомшила відвертим зізнанням.

Цікаво, що наприкінці грудня закохані переїхали з житла, де раніше Володимир Остапчук жив з колишньою дружиною Христиною Горняк. Скільки вони жили там – точно невідомо, але пара разом вже близько року.

Цікаво Молода кохана Володимира Остапчука зізналася, чим їй подобається ведучий

Підписники запитали Катерину Полтавську, де вони познайомилися, на що вона відповіла, що в соцмережі – Володимир написав їй в Instagram.

Крім того, нова кохана Остапчука зізналася, що вони з’їхалися дуже швидко – вже після першого побачення.

На другій зустрічі ми з’їхалися. Досі не розуміємо, чому він (Остапчук – 24 Канал) запропонував і чому я погодилася. Каже, що такий душевний порив в нього був вперше,

– розповіла Катерина.



Катерина Полтавська розповіла про стосунки з Остапчуком / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Раніше Полтавська розповідала, що ​​це її перші серйозні стосунки, і, як з'ясувалося, зустрічатися з зіркою вона не хотіла. Дівчина зізнавалася, що "морозила" ведучого після першого побачення.

Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука