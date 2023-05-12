Интересно, что в конце декабря влюбленные переехали из жилья, где раньше Владимир Остапчук жил с бывшей женой Кристиной Горняк Сколько они жили там – точно неизвестно, но пара вместе уже около года.
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Подписчики спросили Екатерину Полтавскую, где они познакомились, на что она ответила, что в соцсети – Владимир написал ей в Instagram.
Кроме того, новая любимая Остапчука призналась, что они съехались очень быстро – уже после первого свидания.
На второй встрече мы съехались. До сих пор не понимаем, почему он (Остапчук – 24 Канал) предложил и почему я согласилась. Говорит, что такой душевный порыв у него был впервые,
– рассказала Екатерина.
Екатерина Полтавская рассказала об отношениях с Остапчуком / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Ранее Полтавская рассказывала, что это ее первые серьезные отношения и, как выяснилось, встречаться со звездой она не хотела. Девушка признавалась, что "морозила" ведущего после первого свидания.
Что известно о новых отношениях Владимира Остапчука
- Недавно Владимир Остапчук подтвердил отношения с 22-летней Екатериной Полтавской, показав общие фото.
- Напомним, что Владимир старше своей любимой на 16 лет. Родители Екатерины Полтавской, по ее словам, спокойно отреагировали на это и уже нашли общий язык с ведущим.
- Остапчук также познакомил своих родителей с 22-летней девушкой Катей, когда те приезжали в Киев. Полтавская тогда сняла разговор шоумена с мамой.
- На днях он восхищал сеть романтичным видео с Катей. Однако не все поклонники поверили в искреннюю любовь пары. В частности, некоторые спросили, какая это по счету любовь у Остапчука, а кто-то даже попросил, чтобы он не разбил сердце юной девушке.