Зазначимо, що український шоумен Володимир Остапчук проводить благодійні заходи за кордоном. Зараз пара перебуває разом на Кіпрі. До цього вони не бачилися тиждень, тож Катерина показувала обійми та поцілунки після розлуки.

До теми Я сумнівалася, – нова дівчина Володимира Остапчука розповіла, як починалися їхні стосунки

22-річна обраниця ведучого поділилася, чим її приваблює Володимир Остапчук. Катя відповіла, що він для неї – найкращий.

На запитання, що в ньому краще, Полтавська відповіла, що все, але найбільше її приваблює три риси Остапчука:

вміння турбуватися,

вміння брати відповідальність,

вміння проявляти своє кохання.



Катерина Полтавська розповіла, чим їй подобається Остапчук / Скриншот з її інстаграм-сторіс

В неї також запитали, що їй подобається у стосунках з Володимиром. Катерина відповіла: "Відчуття спокою поруч з ним".



Катерина Полтавська розповіла, чим їй подобається Остапчук / Скриншот з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Володимир Остапчук підтвердив стосунків з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото. Згодом він замилував мережу романтичним відео з Катею

Проте не всі шанувальники вірять у щире кохання пари. Зокрема, дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, чи не є стосунки награними, а хтось навіть попросив, щоб він не розбив серце юній дівчині.

Нагадаємо, що Володимир старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.