Смішно і гидко, – лідер Kozak System розкритикував Потапа, який записався в тероборону з Іспанії

У вересні Потап нарешті повернувся в Україну з-за кордону й розповів, що рвався на фронт. Після насмішок він навіть показав контракт добровольця тероборони. Фронтмен гурту Kozak System Іван Леньо зізнався, що тоді відчув іспанський сором.

Іван Леньо з Kozak System чесно заявив, що не поважав Потапа до війни, тож після 24 лютого його думка про колегу не змінилася. Він не вважає репера гідною людиною й радить йому не висовуватися зі своїм героїзмом.

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Потап достатньо хитра людина, яка може і вашим, і нашим. От він як і був таким, таким і залишився. Що вартує його цей іспанський сором, коли він записався в ТрО заочно і продовжував перебувати за кордоном. Смішно це, смішно і гидко. Доросла людина, міг би такого хоча б не казати. Сиди тихо і взагалі не висовуйся, якщо ти продовжуєш бути за кордоном,

– емоційно прокоментував Іван Леньо.

Нагадаємо, що в першому з 24 лютого інтерв'ю Потап розповів, як хотів їхати на фронт, на передову, але батько "заочно записав його в тероборону". Мережа йому не повірила, репера тролив навіть Коля Сєрга, який розкаявся за кар'єру в Росії та вступив до лав ЗСУ. Після цього зірка показав контракт добровольця тероборони, який затверджений наказом Міноборони України 7 березня 2022 року.

"Очно. Для всіх "зрадошукачів". Нагадаю, зрада починається з літери Z", – відповів Потап усім хейтерам.

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