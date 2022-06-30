Між виконавцями назріває скандал. Приходько пояснила свою позицію, а також пригадала, як колись Потап образив її через патріотизм.

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Приходько образила Потапа

Артистка відреагувала на новину про Потапа і Настю Каменських, в якій мовилося про те, що вони більше ніколи не виступатимуть в Росії. Приходько емоційно висловилася про колегу.

Рідкісне г*мно, а не людина. Г*мно і крапка,

– написала Анастасія.

Примітно те, що артистка написала публікацію російською мовою. Шанувальників такий допис приголомшив, в коментарях вони поцікавилися, чому Приходько такої думки про Потапа. У коментарях виконавиця пояснила, що колись репер критикував її ха патріотизм, налаштовував проти неї колег.

Він як людина повне г*мно! Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися у палаці "Україна", він мене образив. За що був посланий на х*й. Тоді він бігав і налаштовував усіх проти мене, дуже негарно відгукувався у колах, за мої дії проти Росії, і я про це знаю,

– заявила Приходько.

Анастасія зазначила, що зараз не вірить словам Потапа, вважає його лицеміром. Він нібито намагається бути патріотом, коли сам неодноразово виступав у Кремлі.



Приходько про Потапа / Скриншот з фейсбуку артистки

Реакція мережі

Деякі користувачі мережі не підтримують Приходько. Вони зазначають, що зараз не час для публічних сварок, адже ворог прагне розділити український народ і лише радіє, коли бачить такі скандали.

"Боже, яке конч*не! Іншого не можу сказати про тих, хто в цей важкий час обливає брудом інших і розводить ср*ч. Це низько! Особливо від зірок".

"Настю, а ти забула, як Росію на Євробаченні представляла?"

Однак багато шанувальників підтримують Приходько.